Un appel à la générosité

La 15e grande collecte de Moisson Québec s'amorce jeudi. Durant trois jours, les gens sont invités à donner des denrées non périssables dans 58 supermarchés de la région, dont Metro, Metro Plus, Super C, IGA, IGA Extra et Costco.

L'écrivaine Marie Laberge agit comme marraine d'honneur de cet événement pour une deuxième année. L'an dernier, la collecte a permis d'amasser 32 000 kilos de nourriture et 126 000 $ en dons.

« Les besoins sont grands. Il y a 5 % de plus de personnes qui ont vraiment besoin de nourriture cette année. Vous savez comme moi que cela a augmenté d'à peu près 5 % à 6 % le prix des denrées. Ça fait quand même plus cher et ça demande encore plus de débrouillardise à Moisson Québec pour aller récupérer des denrées », explique l'écrivaine.

Mme Laberge invite les gens à faire leurs emplettes en double et déposer les produits non périssables en surplus dans les bacs prévus à cet effet dans les différents supermarchés participants.

Moisson Québec approvisionne 152 organismes qui fournissent des denrées à plus de 29 000 personnes dans le besoin chaque mois.