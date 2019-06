Budget déficitaire et hausse de tarif

L'entreprise d'économie sociale en aide domestique Coup de main à domicile adopte un budget déficitaire de 100 000 $ pour le prochain exercice financier. Les dirigeants de l'organisme rimouskois pointent du doigt le sous-financement gouvernemental pour expliquer cette situation.

Face à cette situation de sous financement, Coup de main à domicile devra hausser sa tarification de 1 $ l'heure à compter du 1er mai. La directrice générale de l'entreprise, Marie-Claude Gasse, affirme que cette augmentation aura un impact direct sur la clientèle.

« On a déjà des gens qui nous ont signifié qu'à partir du 1er mai, ils n'auront pas les moyens de payer la hausse, donc ils vont devoir diminuer les services. Il y en a même qui vont devoir les cesser complètement. » Marie-Claude Gasse

Coup de main à domicile peut compter sur un budget annuel de 3 millions de dollars. L'entreprise compte 1900 clients et donne de l'emploi à 158 personnes. La directrice générale ne prévoit pas de perte d'emplois dans l'immédiat, mais elle estime que la situation aura des conséquences graves.

« On modifie la mission de l'organisme. On va être obligé de donner des services aux gens qui ont les moyens de se les payer, et ça, ça nous dérange fortement parce que ceux qui ont vraiment beaucoup de besoins, qui n'ont pas les moyens de se payer les services, on les abandonne un petit peu. »

L'organisme demande donc au gouvernement d'augmenter son aide financière de manière à faire disparaître le déficit de 100 000 $ et à rétablir l'accessibilité au service qu'il offre.