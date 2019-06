Michaëlle Jean exprime des regrets au nom du Canada

Près de 16 ans après le génocide au Rwanda, la gouverneure générale Michaëlle Jean a reconnu, mercredi, à Kigali, que le Canada avait eu une part de responsabilité dans l'inaction collective internationale avant le début des massacres.

Le personnel de la gouverneure générale a assuré qu'avant d'exprimer ces regrets publiquement, elle en avait discuté avec le gouvernement de Stephen Harper. Ses déclarations avaient été interprétées à tort, dans un premier temps, comme des excuses officielles.

Michaëlle Jean a déploré que la communauté internationale, y compris le Canada, ait échoué face aux avertissements qui se profilaient avant le génocide.

Le Canada reconnaît et accepte sa responsabilité, comme membre de la communauté internationale, pour ne pas avoir réagi assez vite à la situation. Je crois que nous aurions pu faire une différence, je crois que nous aurions pu limiter l'ampleur de l'horreur. Michaëlle Jean

Cependant, Mme Jean a souligné que le général canadien Roméo Dallaire, qui commandait les Casques bleus de l'ONU au Rwanda à cette époque, avait largement exprimé ses appréhensions.

La gouverneure générale a rappelé les deux votes qui avaient eu lieu au Parlement, notamment pour faire du 7 avril la Journée de commémoration des victimes du génocide rwandais au Canada.

À Kigali, Mme Jean s'est arrêtée à un lieu commémorant les atrocités, et a notamment visionné une vidéo décrivant la séparation des Tutsis et des Hutus avant les massacres et présentant des témoignages d'enfants dont les parents ont été assassinés.

Les Nations unies estiment que le génocide au Rwanda a fait au moins 800 000 morts.

La tournée africaine de la gouverneure générale prendra fin cette semaine, au Cap-Vert.