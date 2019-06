Paul au cinéma

Productrices Associées et Caramel Films ont acquis les droits d'adaptation cinématographique de la bande dessinée de Paul Rabagliati Paul à Québec. Le bédéiste cosignera le scénario avec François Bouvier, qui réalisera le film. Le projet en est à l'étape du développement et a été soumis aux institutions pour en financer l'écriture.

Un album populaire et célébré

Depuis 10 ans, Paul s'est taillé une place dans le monde de la bande dessinée. Paul à Québec est le dernier tome de six albums qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. L'album a remporté le Prix du public au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, en janvier dernier. Il a aussi reçu lundi dernier le prix Bédélys de la meilleure BD québécoise et le Bédélys de la meilleure BD francophone (BD européenne comprise). La série Paul a été traduite en six langues.

Dans un communiqué, les productrices Nathalie Brigitte Bustos et Karine Vanasse, des Productrices Associées, affirment qu'après Polytechnique elles voulaient un sujet plus léger, touchant et rassembleur. Paul à Québec répondait à leur désir de parler de sentiment, d'amour, de joie et de la vie « telle que plusieurs d'entre nous la vivons [sic] ».

De son côté, André Rouleau de Caramel Films souligne l'importance de revenir aux vraies valeurs. Selon lui, l'amour et la famille sont deux valeurs que Michel Rabagliati exploite dans son livre.