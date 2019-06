Une acquisition et des mises à pied

La compagnie américaine Georgia Pacific procède à des mises à pied en Ontario, seulement quelques jours après avoir reçu l'autorisation du gouvernement canadien d'acheter Grant Forest Products.

Georgia Pacific supprime dès maintenant 43 emplois de cadres et de superviseurs à Earlton, à Mississauga et à Englehart, en Ontario. Seize autres cols blancs perdront leur emploi d'ici un an. Au total, c'est plus de la moitié des gestionnaires de la forestière qui seront mis à pied.

Layton interpelle Clement

Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

La nouvelle a fait bondir le chef néo-démocrate aux Communes, Jack Layton, qui critique le laxisme du fédéral envers les entreprises étrangères. Même si les travailleurs syndiqués des usines conservent leur emploi, M. Layton parle déjà de non-respect des engagements contractés par Georgia Pacific.

Interrogé en Chambre, le ministre de l'Industrie, Tony Clement, n'était pas au courant des mises à pied. Il indique que Georgia Pacific s'est engagée à maintenir ses effectifs en place.

Un porte-parole de Georgia Pacific, Steve MacKinnon, précise que l'entreprise s'est engagée à maintenir les emplois syndiqués, mais qu'elle avait laissé savoir que les emplois des gestionnaires seraient touchés.

Les ententes avec des entreprises étrangères

Depuis plusieurs mois, le NPD mène une campagne afin de forcer le gouvernement fédéral à divulguer ses ententes avec les entreprises étrangères qui se portent acquéreuses d'intérêts canadiens.

Pour Jack Layton, Georgia Pacific ne fait que marcher dans les traces de la minière suisse Xstrata et de la brésilienne Vale, qui ont procédé à des licenciements malgré leurs engagements de maintenir les emplois au cours des trois premières années suivant leur prise de contrôle d'entreprises canadiennes.

Le gouvernement canadien ne partage pas ce point de vue, puisqu'il n'a pas intenté de poursuites contre les minières à la suite de ces mises à pied, alors qu'il l'a fait dans le cas de US Steel à Hamilton.

Le ministre Clement maintient sa confiance dans les investissements étrangers. Il explique que son gouvernement pense qu'il faut plus d'entreprises pour avoir plus d'emplois au pays.