Confusion à l'aéroport de Gaspé

Environnement Canada affirme qu'aucune poussière volcanique en provenance du volcan en éruption en Islande n'a été détectée mardi dans le ciel de Gaspé.

Pourtant, Air Canada Jazz a annulé deux vols à destination de Gaspé, en avant-midi, en évoquant un avis diffusé à cet effet par l'organisme fédéral. Pas moins de 12 Gaspésiens ont dû retarder leur départ.

Selon la compagnie aérienne, Environnement Canada avait donné plus tôt un avertissement sur la présence de poussière volcanique dans l'espace aérien de Gaspé. Or, selon Richard Hogue, le directeur général des opérations et des prévisions chez Environnement Canada, il n'y a jamais eu de poussière dans le ciel de Gaspé.

« Les analyses de données satellitaires, nos observations en surface, des rapports qu'on a de différentes sources au niveau des avions qui volent dans la région, tous sont concluants pour confirmer qu'il n'y avait pas de présence de cendres. »

Vers 16 h, mardi, le nuage de poussière volcanique se serait dissipé et les avions ont recommencé à atterrir à l'aéroport de Gaspé.

Il a été impossible d'interroger Air Canada à propos de cette confusion.