Un premier duel à oublier

J'attendais le moment où Lewis Hamilton allait se cogner sur Michael Schumacher. Depuis le temps que le Britannique en parlait, de sa frustration d'être arrivé en F1 alors que son idole avait déjà pris sa retraite.

Or, voici que dans un extraordinaire revirement de situation, Mercedes GP a racheté Brawn GP et a convaincu Schumacher à faire un retour tout aussi spectaculaire qu'inattendu.

Michael Schumacher Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Ahn Young-Joon

Retour gagné d'avance? N'arrivait-il pas dans l'écurie championne du monde en titre? La première Mercedes GP, la W01, n'allait-elle pas être l'oeuvre de Ross Brawn, qui a si bien connu le champion allemand?

Le premier combat entre Hamilton et Schumacher, forcément, en serait un au sommet.

Mais la réalité de la F1 est bien plus complexe que cela. Ce premier combat a eu lieu à Shanghai, mais la pluie a étouffé le feu d'artifice qu'on attendait.

Hamilton a montré une maîtrise rare sous la pluie, qui a rappelé Ayrton Senna à Donington (1993) ou Schumacher à Barcelone (1996), alors que l'Allemand pilotait à Shanghai une voiture très instable, qui ne lui a jamais permis de s'exprimer sous la pluie.

Alors que les deux étaient en pneus lisses, Hamilton était plus rapide de 2 secondes au tour. Et dans ces conditions, point de duel, simplement un dépassement. Comme il y en a eu plusieurs dans cette course.

Hamilton a avalé Schumacher en un petit tour, non sans un petit pincement de voir que l'Allemand ne pouvait pas se défendre.

Il y aura d'autres duels entre les deux hommes, n'ayez crainte. Ce premier est simplement arrivé trop tôt.

À Shanghai, la réalité de la F1 a frappé Schumacher de plein fouet. Les voitures ont évolué depuis qu'il a pris sa retraite. Il a du mal à comprendre cette W01, qui finalement ne lui convient pas.

Et même sous la pluie, qui en théorie nivelle les chances, Schumacher n'a pas pu être à la hauteur de sa réputation dans ces circonstances.

Une situation d'autant plus frustrante pour lui que son équipier, Nico Rosberg, est beaucoup plus à l'aise et connaît un début de saison remarquable compte tenu des carences connues de la voiture.

Le score est sans appel : 50 points contre 10.

Photo : AFP / Cristina Quicler

Comme le disait très justement Gino Rosato sur notre site web :

« Ce n'est pas évident, un retour immédiat comme il fait. Nico Rosberg, ça fait 4 ans qu'il grandit. Schumacher n'a pas couru durant ce temps-là. Ça va prendre peut-être 10 courses avant de pouvoir se battre comme il faut. »

La marque allemande présentera à Barcelone pour la première course de la saison européenne, une grosse évolution de la W01.

Le résultat des données enregistrées depuis le début de saison et surtout des réflexions des ingénieurs sur les quatre premières courses.

Mais on comprend que Ross Brawn ait du mal à comprendre...

L'ingénieur britannique, devenu patron, avait dit avant le début de saison qu'il se fiait à la motivation renouvelée de Michael Schumacher. Mis à part le caprice exprimé d'avoir un numéro impair sur sa voiture, l'Allemand a été tout à son défi de revenir en F1, doublé d'une discrétion exemplaire.

Vous me direz qu'il n'a pas le choix, compte tenu des performances de son équipier, encore plus discret que lui hors piste, mais autrement plus efficace en piste.

Mais Schumacher doit maintenant relever ce défi coûte que coûte pour ne pas risquer d'égratigner son lustre d'antan.

Si Ross Brawn peut offrir une voiture à l'Allemand qui lui permette de s'exprimer, alors Schumacher attendra anxieusement de retrouver sur sa route la McLaren de Lewis Hamilton, pour faire oublier l'affront de Shanghai.

À très bientôt.