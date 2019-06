Pas une question municipale

Le maire de Gatineau, Marc Bureau, recommande que le débat sur la fluoration de l'eau n'ait pas lieu. Les membres du conseil municipal doivent discuter de la question à huis clos dans deux semaines. Ils prendront d'abord connaissance d'un rapport qui leur sera remis par la commission Gatineau, ville en santé. Toutefois, le maire estime que les élus municipaux n'ont pas à se prononcer sur cette question de santé publique.

Mardi soir, une demi-douzaine de citoyens se sont présentés à la réunion du conseil municipal pour exprimer leur ferme opposition à l'ajout du fluor dans l'eau. Il n'en fallait pas plus pour qu'un premier conseiller se lève et affiche ses couleurs. Maxime Pedneaud-Jobin est tout à fait en accord avec la fluoration de l'eau et invite ses collègues à se prononcer au lieu de rejeter la balle dans le camp des autorités de la santé.

« Si on est convaincu que c'est bon, on devrait aller de l'avant. Ce sont nos équipements, c'est notre eau, c'est nous qui traitons ça, puis c'est tout financer par Québec. Donc, la difficulté n'est pas très grande de le faire », soutient le conseiller.

Toutefois, Marc Bureau soutient qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité municipale. « Ça fait un mois que je me retiens pour ne pas le dire, mais je vais vous le dire ce soir, ma position pour le fluor : c'est un débat de santé. C'est un débat qui n'appartient pas à la ville de Gatineau. Moi, je vais recommander aux membres du conseil de ne pas avoir le débat tout simplement », souligne le maire.

Après les dernières élections municipales, c'est la conseillère Denise Laferrière qui a hérité de la présidence de la commission Gatineau, Ville en santé et du dossier de la fluoration. Toutefois, elle n'est pas prête à porter le flambeau de son prédécesseur Pierre Philion. « Écoutez, quand M. le maire m'a nommée présidente puis qu'il n'a pas nommé M. Philion, je pense que c'était assez clair. Pas besoin de faire de dessin », soutient la conseillère.

Le maire Bureau de son côté nie avoir choisi Mme Laferrière pour cette raison. Pierre Philion quant à lui est en vacances.