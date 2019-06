Travaux urgents pour la Citadelle de Québec

Les travaux de réfection à la Citadelle de Québec sont si urgents que les Forces canadiennes doivent devancer le calendrier des travaux initialement reportés à 2019.

Les rénovations de certains bâtiments délabrés de ce joyau du patrimoine militaire canadien seront amorcées dès 2012. Le major Dominique Chartier, commandant intérimaire du service de génie du 5e groupe de soutien de secteur, reconnaît qu'il faut accélérer les travaux à la Citadelle. Quelques fissures ont notamment été décelées sur le mur de la promenade des Gouverneurs.

Des travaux de maçonnerie sur le mur qui longe la promenade sont donc prévus. De plus, les travaux seront étalés par phases pour effectuer les réparations les plus urgentes. La mise à niveau de l'aqueduc, des égouts et la pose de gicleurs font partie des rénovations à réaliser.

Les coûts de la facture ont augmenté, passant de 100 millions de dollars à 165 millions de dollars. Le coût initial semble avoir été sous-évalué, notamment en raison des délais entre certains travaux qui se dérouleront sur une période de 10 ans. Excaver sur un site historique peut impliquer des fouilles archéologiques et des délais pour les travaux.

Le major Dominique Chartier indique qu'à chaque phase des travaux, il faudra demander l'aide du fédéral pour obtenir les budgets nécessaires.