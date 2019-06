Au tour de Price, Spacek absent

Carey Price attendait l'appel et l'a finalement reçu.

Le gardien sera devant le filet du Canadien dans le quatrième match de la série contre les Capitals de Washington, mercredi, au Centre Bell.

Le CH misera donc sur Price dans l'espoir de créer l'égalité dans cette série.

« Comme je l'ai dit souvent, je crois en nos deux gardiens, a affirmé l'entraîneur Jacques Martin. Durant la saison, Carey a affronté les Capitals à quatre reprises et il a connu du succès contre eux. On s'attend à une bonne performance de Carey, mais aussi des autres joueurs devant lui. »

Auteur de 45 arrêts au premier match de la série, Jaroslav Halak n'a pu répéter ses exploits lors des deux rencontres suivantes.

Au dernier match, le Slovaque a enlevé son masque après avoir accordé trois des quatre buts des Capitals en deuxième période. Même s'il était presque indélogeable en fin de saison, on sentait que sa marge de manoeuvre était réduite au bal printanier. Et Martin n'a pas perdu de temps pour agir.

Les récentes statistiques de Halak n'ont pas joué en sa faveur. Il a accordé neuf buts lors des 88 dernières minutes et 8 buts sur les 30 derniers tirs reçus.

Price en sera quant à lui à un premier départ depuis le 31 mars. Il lorgnera aussi une première victoire en séries depuis 2008. L'an dernier, il était d'office quand le CH s'est fait balayer par les Bruins au premier tour.

Des fleurs pour Price

Dans le camp des Capitals, on respecte énormément Carey Price.

« Carey sera prêt à jouer le match de sa vie, a lancé l'entraîneur Bruce Boudreau. Carey est un gros gardien et il couvre bien ses angles. Il est aussi meilleur que Halak pour contrôler la rondelle derrière son filet. »

Éric Bélanger, quant à lui, croit que ce changement de gardien pourrait servir d'étincelle au CH.

« C'est certain que ça peut leur donner une petite bougie d'allumage et on sait à quel point ce match est important pour la série, a précisé Bélanger. Le Canadien a très bien joué depuis le début de la série et on s'attend à voir leur meilleur match ce soir. Carey Price est un gardien qui peut voler un match à lui seul. »

O'Byrne en renfort

Ryan O'Byrne Photo : AFP / Getty Images/Richard Wolowicz

À la ligne bleue, le Tricolore ajoutera du poids avec le retour de Ryan O'Byrne.

Le grand défenseur n'a pas revêtu l'uniforme depuis le 10 avril.

« Je suis excité à l'idée d'obtenir enfin une chance de jouer, a expliqué O'Byrne. Je trouvais ça très difficile de regarder les trois premiers matchs sur la passerelle de presse. J'espère relever le défi et je devrai me servir de ma robustesse pour ralentir les attaquants des Capitals. »

Depuis le début de cette série, les Capitals ont rarement mis les freins devant le filet adverse. À plusieurs reprises, Halak s'est retrouvé sur le dos.

« Le retour de Ryan forcera les attaquants adverses à y penser deux fois avant de frapper notre gardien, a précisé Josh Gorges. Ils vont aussi hésiter à passer sur son côté puisqu'ils devront payer le prix. »

Sans Spacek

Absent à l'entraînement pour un deuxième jour d'affilée, Jaroslav Spacek n'affrontera pas la bande à Alexander Ovechkin.

À l'attaque, Mathieu Darche sera laissé de côté. Sergei Kostitsyn retrouvera sa place au sein de la formation.