Prête pour la fin mai

La compagnie minière Consolidated Thompson Iron Mines (CTIM) compte respecter son pari d'exporter le fer du lac Bloom dès la fin mai.

À Fermont, les tonnes de fer s'empilent. Le porte-parole de la CTIM, Hubert Vallée, croit que la compagnie respectera ses prévisions : « Le chemin de fer qui relie la mine du lac Bloom au chemin de fer principal de QNSL [Les Chemins de fer au Labrador et à la Côte-Nord du Québec], à Wabush, devrait être terminé aux alentours du 25, 26 avril. Ce sont les meilleures dates qu'on a, puis actuellement, j'ai des trains qui vont monter, puis qui vont commencer à charrier », explique-t-il.

Au port de Sept-Îles, des entrepreneurs préparent les aires de manutention, installent le culbuteur de wagons et le convoyeur qui chargera les minéraliers. La moitié des 8 millions de tonnes annuelles ira à l'aciériste chinois Wisco et 1 million de tonnes à la compagnie coréenne SK.

« On a un minerai de classe mondiale. On a de bonnes opérations, on a choisi des équipements performants de partout dans le monde. On est allé chercher de la main-d'oeuvre qualifiée, puis on a eu, au niveau de la construction, ce qu'il y avait de mieux en termes d'entreprises, de supervision et de travailleurs », souligne M. Vallée.

Les 500 millions de dollars investis par CTIM à Fermont et à Sept-Îles constituent le principal projet minier des 50 dernières années sur la Côte-Nord.