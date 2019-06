Les gardiens et les arbitres: la chronique de Dany Dubé

Cette semaine, Dany Dubé répond à vos questions sur les gardiens du Canadien et l'arbitrage. L'équipement revient également au menu.

Q: La plupart des analystes continuent à croire dans le potentiel de Carey Price, et plaident qu'il faut lui accorder encore du temps pour qu'il se développe. Qu'est-ce qui ferait perdre la confiance des analystes et des dirigeants du Canadien dans le potentiel de Price?

Benoît Lemire

R: À long terme, ce qui fait perdre confiance, c'est l'attitude. Le talent, c'est ce que tu recrutes. Quand tu repêches un joueur au premier tour, c'est pour son talent. Ce qui nuirait à Price, ce serait une démonstration de je-m'en-foutisme par rapport à sa carrière.

Les résultats peuvent aussi faire perdre la confiance, mais à court terme, la direction du Canadien est consciente qu'elle devra être patiente pour voir le potentiel de Price se réaliser.

Ceux qui ont déjà perdu confiance en Price ont été pris au jeu des perceptions. Price a été très irrégulier dans la dernière saison, et il a été victime du succès de Jaroslav Halak. De plus, la course aux séries a obligé Jacques Martin à prendre des décisions à court terme : faire jouer le gardien le plus « hot ».

Personnellement, j'ai toujours aimé le duo Price-Halak, mais je continue à dire que Price a le plus de potentiel. Ça demeure sa responsabilité de faire fructifier ce potentiel. Pour Halak, c'est déjà fait. Tout ce qui lui manque, c'est l'expérience. Mais Price est plus gros, plus fort physiquement. Il doit maintenant démontrer qu'il est plus fort mentalement.

Q: Est-ce que la Ligue nationale va intervenir auprès des arbitres sur l'obstruction sur les gardiens? Le match de samedi du Canadien contre les Capitals a été affreux, surtout sur les deuxièmes et troisièmes buts contre Halak.

François Chevrier

R: La LNH sera toujours très timide sur la protection des gardiens, car on veut voir plus de buts. Quand je regarde les pointages, la victoire de 7-4 des Penguins sur les Sénateurs est de nature à réjouir les dirigeants, mais pas les entraîneurs, et encore moins les gardiens.

La philosophie des entraîneurs est la suivante : le traitement qu'on fait subir à mes joueurs, je le fais subir à mes adversaires. D'où l'importance d'avoir de gros gardiens.

Andy Greene (6) et Martin Brodeur Photo : AFP / Getty Images/Jim McIsaac

Q: Comment expliquer les succès des Flyers contre les Devils et Martin Brodeur?

Shaheen Kouri

R: Les Flyers déploient beaucoup d'énergie en échec-avant. Ils ont réussi à créer un espace entre les attaquants et les défenseurs des Devils mieux que les autres équipes.

En contrepartie, les Devils ont de la difficulté contre la défense des Flyers. La situation s'est empirée avec Brian Boucher devant le filet, puisque ça a forcé les Flyers à resserrer leur jeu défensif.

Brodeur n'est pas responsable des insuccès de son équipe. Ses coéquipiers s'attendent tout simplement à trop de lui. Or, le gardien ne marque pas de buts! Les joueurs se campent devant lui, hésitent à défier les attaquants des Flyers.

Q: En regardant un match des Bruins, j'ai remarqué que Zdeno Chara portait une grille. Est-ce par choix ou est-il blessé au visage? Y a-t-il d'autres joueurs qui portent la visière complète sur une base régulière dans la LNH?

Guillaume Robert

R: Chara s'est fracturé le nez en fin de saison, sur un coup de bâton d'Alexander Semin. Aucun joueur du circuit ne porte la grille de façon permanente.

Q: Quelle équipe canadienne va se rendre le plus loin en séries?

Michel Provençal

R: Aucune. Dans mes prédictions, j'ai choisi les Kings, les Penguins et les Capitals au premier tour. J'aimerais dire autrement, mais c'est mon impression. Je ne peux pas changer d'idée, les jeux sont faits!