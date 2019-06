Noah Pink invité à Cannes

Noah Pink, un jeune réalisateur d'Halifax, est invité au Festival de Cannes. Son film intitulé ZedCrew sera présenté à la Quinzaine des réalisateurs, qui se tiendra en marge du festival, du 13 au 23 mai.

ZedCrew raconte l'histoire de trois musiciens hip-hop de la Zambie qui rêvent de remporter du succès à New York. Le film met notamment en vedette l'artiste zambien Alvin Fungo, qui a signé la musique du film.

Noah Pink était surpris lorsqu'il a reçu l'invitation. « Je me souviens du moment parce que j'ai regardé mon e-mail, je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est un spam, mais non, vraiment. Alors, ça m'a pris un peu de jours à le dire à quelqu'un parce que vraiment je me disais que ce n'est pas vrai », explique-t-il.

ZedCrew est une coproduction Canada-Zambie. Ce moyen métrage de 44 minutes a seulement coûté 1000 $ à son réalisateur. L'oeuvre offre une vision de l'Afrique urbaine contemporaine, selon M. Pink.

L'an dernier, le réalisateur montréalais Xavier Dolan a fait sensation à Cannes. Son film J'ai tué ma mère a remporté trois prix. Il sera de retour à Cannes cette année pour présenter sa nouvelle oeuvre, Les amours imaginaires.