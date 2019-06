La mairesse de Longueuil veut agir

Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, affirme qu'elle n'a pas l'intention de laisser traîner les choses au lendemain du dépôt d'un rapport sur l'épineux dossier du bruit autour de l'aéroport de St-Hubert.

La mairesse annonce mercredi qu'elle mettra en oeuvre un plan d'action pour concrétiser les principales recommandations de Steve Flanagan. C'est ce dernier que la Ville de Longueuil avait mandaté pour piloter les audiences publiques sur la question puis de formuler des recommandations.

Cette enquête a été rendue publique mardi. En tout, le rapport de Steve Flanagan comprend une quarantaine de recommandations pour tenter de régler ce problème.

Une des principales recommandations consiste à déplacer de 500 mètres une des deux pistes d'atterrissage principales, c'est-à-dire celle qui est la plus proche des résidences.

Le coût des travaux de ce déplacement de piste est évalué à 5 millions de dollars. Steve Flanagan souhaite que le propriétaire de l'aéroport, une corporation privée, assume ces frais en augmentant la contribution des écoles de pilotage.

Le rapport recommande aussi de limiter le nombre de vols les soirs de semaine et les fins de semaine. Steve Flanagan propose aussi de mettre sur pied un comité de gestion de bruit composé de membres de l'industrie, de représentants de la Ville et de citoyens.

Steve Flanagan a présidé l'Association des propriétaires de Longueuil de 1993 à 1997. Il a aussi été rattaché à Hydro-Québec.

Vue aérienne de St-Hubert

Les résidents sont déçus et furieux

Pour la porte-parole du Comité antipollution des avions de Longueuil, Colette Marcial, les recommandations ne vont pas résoudre le problème. La proposition de réduire les heures durant lesquelles les avions décollent et atterrissent, par exemple, ne satisfait pas Colette Marcial : « Que ça devienne de 8 h à 20 h ne règle rien, c'est encore beaucoup d'heures. Ça ne tient pas compte des enfants dans les garderies, des écoles, des personnes âgées et des gens qui travaillent de nuit et qui essaient de dormir ».

Le Comité anti-pollution des avions de Longueuil ne demande rien de moins que le transfert des écoles de pilotage. Les membres de ce Comité n'écartent pas de recourir à des moyens de pression plus musclés pour faire entendre leurs revendications.