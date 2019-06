Des médiateurs à la rescousse

Les organisations syndicales membres du Front commun représentant quelque 475 000 employés de l'État demandent au ministre du Travail de nommer des médiateurs aux tables sectorielles « afin de proposer des pistes de solution satisfaisantes ».

« Nous demandons la médiation pour poursuivre et faire progresser la négociation », a expliqué dans un communiqué la porte-parole du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP), Dominique Verreault.

« Malgré des avancées à certaines tables, certains points demeurent difficiles et nous croyons que l'intervention d'un tiers nous aidera à cheminer vers un règlement. Nous avons toujours le même objectif d'en arriver à une entente négociée dans les meilleurs délais. »

Le Front commun indique que les représentants syndicaux ont avisé les ministres concernés et les négociateurs patronaux qu'ils veulent poursuivre la négociation. Il soutient que la médiation ne vient pas mettre la négociation sur une voie d'évitement, comme cela pouvait être le cas dans le passé.

« Cette fois-ci, les organisations syndicales ont choisi, et ce, depuis le tout début du Front commun, de faire différemment et d'utiliser l'outil que constitue la médiation comme il se doit, dans le but d'obtenir des solutions aux problèmes vécus dans les milieux de travail », affirme le vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, Louis Roy.

« Les organisations syndicales veulent continuer la négociation sans interruption ni ralentissement. Nous ne voulons pas recommencer au point de départ, mais poursuivre la négociation en reconnaissant les avancées faites de part et d'autre au fil du processus », soutient le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Michel Arsenault.

En entrevue au Réseau de l'information, Mme Verreault a indiqué qu'en demandant l'intervention de médiateurs, le Front commun des employés de l'État respecte les votes pris à ce sujet dans les différentes instances syndicales. Elle maintient que d'éventuels moyens de pression ne devraient pas être mis en oeuvre avant l'automne, si cela s'avère nécessaire.

Au bureau du ministre du Travail, Sam Hamad, on indique que le ministère accepte habituellement d'emblée les demandes de médiation et qu'il ne devrait pas y avoir d'exception cette fois-ci. Le ministre, dit-on, attend la liste officielle de demandes du Front commun.

Difficiles négociations pour les infirmières

Le 8 avril dernier, les dirigeants du Front commun avaient fait savoir qu'ils se donnaient jusqu'au 20 avril pour conclure une entente, à défaut de quoi, ils solliciteraient l'aide d'un médiateur.

Les derniers échos en provenance de la quarantaine de tables de négociations laissent croire que le dossier qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle serait celui des infirmières.

Les négociations avec la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente la majorité des infirmières du Québec, sont présentement au point mort. L'aménagement du temps de travail est l'un des principaux points en litige.

Vendredi dernier, une première percée est survenue dans les négociations du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), qui regroupe quelque 40 000 fonctionnaires.

Le syndicat a annoncé qu'il avait entre les mains une proposition de règlement sur les questions normatives incluant le recours à la sous-traitance, le cheminement de carrière et le traitement des employés à statut occasionnel.

Ce règlement global n'a pas encore été soumis aux délégués. Cette entente reste d'ailleurs tributaire des pourparlers principaux sur les salaires, qui sont négociés collectivement.

Peu de marge de manoeuvre pour les salaires

Sur le plan salarial, la marge de manoeuvre des négociateurs patronaux a été considérablement réduite dans le dernier budget du Québec, déposé le 31 mars.

Le ministre des Finances, Raymond Bachand, y prévoit que Québec accordera des augmentations de salaire de 2,3 milliards de dollars aux employés de l'État, ce qui équivaut à la hausse déjà proposée par Mme Monique Gagnon-Tremblay.

Québec propose une hausse de la rémunération globale, qui inclut tous les avantages sociaux, de 7 % sur cinq ans. L'augmentation salariale serait limitée à 5 %. Cette offre pourrait être bonifiée de 0,75 % pour chacune des deux dernières années si la croissance économique était plus élevée que prévu. Cette offre a été rejetée par les centrales syndicales.

Qui plus est, le gouvernement Charest a décrété que la masse salariale globale des ministères et organismes budgétaires serait gelée à son niveau actuel jusqu'en 2013-2014. « La croissance de la masse salariale, résultant notamment des augmentations salariales et des progressions dans les échelles, devra être compensée par des gains d'efficacité et le remplacement partiel des départs à la retraite, d'un sur deux en moyenne », peut-on lire dans le plan budgétaire du gouvernement.

Les syndicats qui forment le Front commun demandent une augmentation de salaire de 11,25 % sur trois ans (3,75 % par année) afin, disent-ils, de protéger le pouvoir d'achat des fonctionnaires et de réduire l'écart salarial par rapport aux employés du gouvernement fédéral, des autres provinces ou du secteur privé québécois.

Le Front commun réunit tous les grands syndicats présents dans les secteurs public et parapublic, soit les organisations regroupées au sein du Secrétariat intersyndical des services publics (CSQ, FIQ, SFPQ, SPGQ et APTS), de la CSN (FSSS, FEESP, FNEEQ et FP) et de la FTQ (SCFP, SQEES, SEPB et UES).