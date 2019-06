Despatie mate le ciel

Coincé à Veracruz en raison des problèmes de circulation aérienne, Alexandre Despatie fait contre mauvaise fortune bon coeur et grimpe sur le podium.

Alexandre Despatie prend visiblement goût aux tremplins de Veracruz.

Le Québécois a remporté l'argent au 3 m à la troisième et dernière étape de la Série mondiale de plongeon, mardi, au Mexique.

Cette étape devait avoir lieu à Sheffield, en Angleterre, mais les problèmes de circulation aérienne dans le ciel européen ont cloué les plongeurs dans la cité portuaire, où la deuxième étape a eu lieu la semaine dernière.

Les trois membres du podium du 3 m de vendredi dernier ont simplement modifié leur position sur l'estrade d'honneur. Despatie a glissé de la première à la deuxième marche, tandis que le Chinois Kai Qin est passé de l'argent au bronze. Le Mexicain Yahel Castillo a été promu de la troisième à la première marche.

« Je pense que tout le monde ressentait les effets du si peu de temps entre les deux compétitions, mais nous nous entraînons fort chaque jour pour pouvoir nous adapter à ce genre de situation », a confié Despatie.

Le plongeur de Laval se dit également en meilleure santé que jamais, après avoir été incommodé par des blessures au dos dans les dernières années. Ces deux séries mondiales en quelques jours ont servi de test.

« Je me sens de plus en plus à l'aise à chaque compétition. Mon dos réagit vraiment bien à ce que je lui fais subir. Ce n'est pas parfait, mais cela va de mieux en mieux. »

Chez les dames, au 3 m synchro, les Québécoises Jennifer Abel et Meaghan Benfeito ont pris le 4e rang d'une compétition dominée par les Chinoises Zi He et Wu Minxia.

Benfeito a aussi participé à l'épreuve du 10 m, et elle a été éliminée en demi-finale.