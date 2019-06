Des incidents passés sous silence

Aucun incident ne se serait déroulé à la centrale nucléaire Gentilly-2 à Bécancour au cours de la dernière année, si l'on se fie au registre public d'Urgence-Environnement. Or, des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi d'accès à l'information signalent que 35 incidents ont eu lieu à la centrale en 2009.

Bien que la plupart de ces incidents soient sans gravité, certains attirent l'attention.

Dans un rapport d'Urgence-Environnement rédigé le 27 octobre 2009, il est écrit que de la vapeur contenant de l'hydrazine s'est échappée dans l'air. L'hydrazine est un produit servant à empêcher la corrosion de la tuyauterie de la centrale.

La vapeur s'est échappée à la suite de l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire. Dans le registre public d'Urgence-Environnement, toutefois, l'événement n'est mentionné nulle part.

Le 13 août 2009, Urgence-Environnement est avisé du déversement de 2000 litres d'eau contenant de l'hydroxyde de potassium, un produit chimique corrosif, à Gentilly-2. Encore là, l'incident n'est pas signalé dans le registre public.

Cette situation inquiète Christian Simard, de l'organisme Nature Québec. « Ça nous dit qu'on n'est pas dans le royaume de la transparence parce que ce sont des rapports très succincts, mais néanmoins inquiétants, sur des fuites de produits soit chimiques ou même d'eau lourde dans un cas. »

Il y a toujours comme une espèce d'aura de secret, de mystère entourant cette centrale-là. André Belisle, Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique

Selon M. Simard, les autorités devraient faire preuve de plus de transparence. « Le registre est important, on nous avait promis de tout mettre là-dessus. On met bien des choses, mais on ne met pas ce qui sort de la centrale Gentilly-2. Pourquoi cette exception? On ne comprend pas. On ne se l'explique pas », dit-il.

Des incidents mineurs

Pour sa part, le ministère de l'Environnement explique que les déversements et les rejets signalés dans les rapports d'Urgence-Environnement se situent tous en deçà des normes permises par le ministère.

Il n'y a pas d'événements majeurs qui nécessitaient une démarche de notre part. Pierre Boucher, ministère de l'Environnement

Un porte-parole d'Urgence-Environnement affirme que seuls les incidents pour lesquels une de ses équipes a dû se déplacer sont rendus publics. À la lumière des informations transmises par Hydro-Québec, aucun déplacement n'a été nécessaire à la centrale nucléaire de Bécancour.