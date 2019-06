L'ex-propriétaire de l'Auberge Grand-Mère demande notamment 250 000 $ en dommages et intérêts à ses assureurs, Lombard et Zurich.

L'ex-propriétaire de l'Auberge Grand-Mère, Yvon Duhaime, réclame 1,1 million de dollars à ses assureurs, Zurich et Assurance Lombard, pour les dommages causés à son établissement à la suite de l'incendie en 2004.

L'homme d'affaires demande un peu plus de 850 000 $ en indemnités et 250 000 $ en dommages et intérêts.

Cette somme correspond à la moitié de celle réclamée dans la requête initiale, qui se chiffrait à quelque 2 millions de dollars. Yvon Duhaime a dû revoir à la baisse le montant réclamé, notamment parce que le bâtiment n'a finalement jamais été reconstruit et qu'il a été vendu il y a quelques années au groupe Réseau Sélection.

Qui plus est, les deux compagnies d'assurance ont déjà versé plus de 1,2 million de dollars à deux groupes de créanciers.

Rappelons que Yvon Duhaime poursuit ses assureurs en Cour supérieure, puisqu'il estime avoir droit à des indemnités équivalentes au coût de reconstruction de l'auberge.

Il demande également que des quittances signées en 2006 avec les compagnies d'assurance, la Banque de développement du Canada et le Fonds de solidarité de la FTQ soient annulées.