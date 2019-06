Le président n'a aucune crainte

Trois semaines après l'entrée en vigueur du nouveau Fonds des médias du Canada, le président du conseil d'administration de l'organisme, Louis Roquet, a tenté de rassurer l'industrie de la télévision.

Les principes directeurs du nouveau fonds ont soulevé des inquiétudes chez des producteurs et des diffuseurs. On sait entre autres que les exigences de cotes d'écoute seront renforcées, ce qui fait craindre à plusieurs un recul des émissions jeunesse et des documentaires, notamment.

En marge d'une allocution devant les membres de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Louis Roquet a rappelé que le fonds ajusterait le tir en fonction des résultats. « On est soucieux que le documentaire continue à avoir une présence importante dans l'ensemble des genres et on va suivre l'évolution de la production canadienne, a-t-il assuré. Si on s'aperçoit qu'elle fléchit, on prendra les moyens qui sont à notre disposition pour stimuler sa production. »

Louis Roquet dit avoir le même souci pour les émissions destinées à la jeunesse. « C'est sûr que si on s'aperçoit que le pourcentage d'émissions pour enfants canadiennes diminue de façon alarmante, on ne regardera pas le train passer, on va réagir », affirme-t-il.

Radio-Canada devra s'ajuster

Interrogé à propos de CBC-Radio-Canada qui voit son enveloppe diminuer de 12,6 millions de dollars, Louis Roquet ne voit aucune raison de s'inquiéter. « Comme c'est des gens qui sont intelligents et qui sont de bons gestionnaires, [...] ils vont certainement s'adapter aux règles du jeu. Ils vont les comprendre comme les autres et ils vont s'arranger pour essayer de maximiser leur participation au fonds », a-t-il fait valoir.

Sylvain Lafrance, vice-président principal des services français de Radio-Canada, avait déclaré il y a deux semaines que la diminution de l'enveloppe de la société d'État aurait pour conséquence la suppression d'une série dramatique, de 20 heures de programmation pour enfants et de 15 heures de documentaires.

Mesurer les auditoires des nouveaux médias

Louis Roquet a précisé qu'une de ses priorités dans les prochains mois sera d'élaborer une méthodologie pour mesurer les auditoires du contenu en ligne et des plateformes mobiles. Le Fonds des médias a établi que la moitié des productions financées devront offrir un contenu original destiné aux nouveaux médias comme l'Internet, les jeux vidéo et la téléphonie mobile.