La valse des discussions se poursuit

L'installation possible de remontées mécaniques entre le centre de ski et un éventuel développement immobilier est au coeur des discussions à la commission parlementaire sur la vente de la station touristique du Mont-Orford.

L'idée d'installer des remontées mécaniques entre le centre de ski du Mont-Orford et un éventuel développement immobilier continue de diviser les intervenants de la région. Le thème a monopolisé une bonne partie des discussions au cours de la première journée de la commission parlementaire sur la vente de la station touristique du Mont-Orford à Québec.

Pour la MRC Memphrémagog, la mairesse de Magog, Vicky May Hamm, et les acteurs du milieu économique, l'installation d'un lien de transport est essentielle pour assurer la pérennité de la station de ski et du golf.

Selon eux, l'avenir du parc national passe par un appel d'offres qui permettra d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs possibles. « On sait très bien qu'actuellement la station n'est pas rentable, mais elle peut devenir rentable si on met en place les conditions gagnantes », croit le préfet de la MRC Memphrémagog, Gérard Marinovich.

Certains organismes, dont le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et SOS Parc Orford, expriment toutefois d'importantes réserves à ce sujet. « Nous ce que nous soutenons cependant très clairement, c'est qu'il n'est pas question d'intégrer déjà dans la loi un principe semblable », affirme Jean-Paul Raîche, du Conseil de l'environnement.

Rappelons qu'en vertu de l'appel d'offres lancé le 24 mars dernier, le futur acquéreur du centre de ski et du golf du Mont-Orford doit s'engager à exploiter les installations durant au moins cinq ans.

Le dévoilement des états financiers de la station de ski a toutefois permis d'apprendre que celle-ci a enregistré un déficit de quelque 2 millions de dollars en 2009.

Le gouvernement du Québec a indiqué que les installations seront démantelées si aucun acheteur ne répond aux exigences de l'appel d'offres.