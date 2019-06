Milan en bonne posture

L'Inter Milan a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des champions, mardi, devant ses partisans.

La formation italienne a triomphé 3-1 dans le match aller de sa demi-finale contre le FC Barcelone.

Les champions en titre avaient pourtant amorcé l'affrontement avec conviction. Le jeune attaquant Pedro Rodriguez a décoincé le pointage dès la 19e minute avec la complicité de Maxwell.

Les hommes de José Mourinho ont cependant muselé le Barça par la suite.

Ils ont concrétisé leur domination avec trois buts sans réplique. Wesley Sneijder (30e minute), Maïcon (48e) et Diego Milito (61e) en ont été les auteurs.

Carles Puyol a écopé de son deuxième carton jaune de la compétition à la 51e minute. Par conséquent, le capitaine du FC Barcelone ratera la rencontre décisive du 28 avril au Camp Nou.

« Au retour, tout peut arriver, a prévenu Mourinho. On peut gagner, on peut perdre et se qualifier, et on peut perdre et être éliminés. Lundi, j'avais dit que c'était du 50-50. Je dis aujourd'hui que c'est toujours 50-50, même pas 51-49. »

Mercredi, le Bayern Munich recevra l'Olympique Lyonnais dans le match aller de l'autre demi-finale.