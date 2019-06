Le pardon en question

L'avocat des familles des victimes de Karla Homolka trouve inconcevable la possibilité qu'elle soit pardonnée pour ses crimes. La complice de Paul Bernardo serait bientôt admissible au pardon national si elle en fait la demande.

Face à cette éventualité, le premier ministre Stephen Harper a annoncé son intention de resserrer les critères d'admissibilité pour l'obtention du pardon.

Me Tim Danson raconte que la mère de Kirsten French, une des victimes du couple Bernardo-Homolka, ne veut même pas entendre parler de la possibilité que Karla Homolka soit pardonnée. Me Danson croit qu'il faut limiter l'accès au pardon, proportionnellement à la gravité des crimes.

Peu de récidivistes

Mais certains avocats croient que les conservateurs vont trop loin dans la lutte au crime. Selon la Commission des libérations conditionnelles, 97 % des individus qui ont vu leur dossier criminel effacé depuis 40 ans ont réintégré la société sans récidiver.

Le criminaliste Denis Pommainville s'interroge sur la pertinence de modifier les règles du système de pardon, alors qu'il fonctionne bien: « Je connais des gens qui, quelque 20 ans ou 30 ans plus tard, occupent des fonctions importantes même au gouvernement fédéral. Le pardon, c'est exactement pour ça. »

L'avocat torontois Dirk Dirstine relativise le risque de récidive. À son avis, la véritable question est de savoir si des changements aideraient le système judiciaire.

De son côté, Me Lawrence Ben Eliezer dit voir clair dans le jeu de Stephen Harper. Pour lui, le discours du premier ministre est de la politique pure et simple et n'a rien à voir avec le système de justice.