La polémique continue

À l'Assemblée nationale, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir modifié le processus de nomination des juges et le premier ministre d'avoir menti en affirmant que ce processus n'avait pas changé depuis des années.

À Québec, l'affaire d'ingérence dans le processus de nomination des juges a occupé la période des questions, mardi, à l'Assemblée nationale.

L'opposition accuse le gouvernement d'avoir modifié le processus depuis son accès au pouvoir et le premier ministre Jean Charest d'avoir menti en affirmant, la semaine dernière, que le processus de nomination des juges n'a pas changé depuis des ans.

Après avoir jugé inacceptable que le premier ministre soit consulté sur la nomination des juges, le Parti québécois dénonce que le fait que M. Charest n'a pas indiqué plus tôt qu'il était personnellement impliqué.

« Pourquoi le premier ministre a-t-il attendu d'être démasqué par sa ministre de la Justice pour dire la vérité, pour dire qu'il était personnellement impliqué? », a demandé en chambre la chef du PQ, Pauline Marois.

« C'est le contraire qu'il nous a dit à trois reprises la semaine dernière », a-t-elle ajouté.

Certains prédécesseurs de la ministre de la Justice, Kathleen Veil, ont affirmé qu'ils n'ont jamais consulté le premier ministre avant de nommer un juge, d'où la conclusion du PQ de dire que M. Charest a modifié la procédure.

En réponse aux questions de l'opposition à la chambre des communes, le premier ministre a confirmé sa participation au processus.

« Je vais peut-être étonner la chef de l'opposition officielle, mais je suis le premier ministre du Québec, je fais partie du conseil des ministres et je fais partie du processus de décision », a répondu M. Charest.

De son côté, la ministre de la Justice Kathleen Veil a aussi été interpellée, mais s'est contentée de renvoyer les questions au juge à la retraite Michel Bastarache, qui présidera de la commission sur le processus de nomination des juges.

Quant à savoir si les deux ministres de la Justice qui ont précédé Mme Veil - Yvon Marcoux et Jacques Dupuis - ont été consultés, le gouvernement s'en remet à la commission Bastarache.

Nomination politique vs nomination partisane

Dans le cadre de sa commission, Me Bastarache a indiqué qu'il devra faire la distinction entre une nomination politique et une nomination partisane.

« Dans la première phase de l'enquête, nous voulions examiner le système de nomination et examiner toutes les questions éthiques, c'est-à-dire à savoir dans quel cas il va y avoir une intervention acceptable ou pas », a affirmé Me Bastarache, ajoutant qu'il faut établir une distinction entre les nominations partisanes et des nominations qui ne le sont pas.

En entrevue au quotidien Le Devoir, Me Bastarache a par ailleurs affirmé qu'il ne faut pas disqualifier d'emblée des candidats juges qui ont pu participer à la vie politique d'un parti ou qui ont fait des dons à un parti politique. Me Bastarache soutient qu'il existe une confusion dommageable dans le discours public entre « nomination politique » et « nomination partisane ».

Me Bastarache soutient qu'il faut accepter que la nomination à la magistrature est politique, puisqu'elle est faite par un élu : le ministre de la Justice. Le commissaire estime toutefois que la nomination ne doit pas être partisane au sens où une personne directement impliquée dans un parti politique interfère dans le processus.