Des proches sont sans nouvelle

L'inquiétude se fait sentir chez les proches de Régent Boily, cet homme de l'Outaouais emprisonné au Mexique, puisqu'ils sont sans nouvelle de lui. Régent Boily aurait été transféré dans une institution à sécurité maximale, où il est complètement coupé du monde extérieur.

Robert Lahaie est l'éditeur de l'autobiographie de Régent Boily et son ami. Il lui parlait environ deux fois par semaine au téléphone jusqu'à la semaine dernière. Il n'a maintenant plus de nouvelles.

« Les renseignements qu'on a eus, c'était qu'il avait été transféré tout simplement à Veracruz, sans aucun autre renseignement pertinent. [...] On ne sait pas s'il est malade, s'il va bien, c'est le gros point d'interrogation », souligne M. Lahaie.

Régent Boily a été arrêté à son domicile de La Pêche, il y a cinq ans. Il s'était évadé d'une prison mexicaine, où il purgeait une peine de 14 ans pour transport de marijuana. Un gardien de prison a été tué lors de son évasion. Après des tentatives de demeurer au Canada pour purger sa peine, Régent Boily a finalement été extradé vers le Mexique en 2007.

C'est une nouvelle politique mexicaine qui justifierait son transfert vers une institution à sécurité maximale. « Ça serait une nouvelle loi que les Mexicains auraient passée. Si c'est un crime fédéral, le détenu est obligé de purger sa peine dans un centre de détention fédéral », raconte M. Lahaie.

« On ne sait même pas quels sont ses droits là-bas présentement. Ce qu'on sait, c'est qu'il est au secret. Il n'a pas le droit de communiquer à l'extérieur, ni par téléphone ni par lettre », ajoute-t-il.

Régent Boily est maintenant âgé de 66 ans. Il souffre de haute pression et de problèmes cardiaques.

« On s'attend tous à ce que le Canada fasse ce qu'il a à faire et que l'ambassade canadienne fasse un suivi sur le dossier, à savoir qu'est-ce qui arrive avec lui, et nous donne des nouvelles aussi. Parce qu'il pourrait être mort aujourd'hui puis on le saurait même pas », déplore M. Lahaie.

Radio-Canada a tenté d'obtenir plus d'information par téléphone auprès de l'ambassade canadienne à Mexico, mais a dû abandonner, après avoir été mis en attente pendant plusieurs minutes.

Les démarches pour obtenir des renseignements auprès du ministère des Affaires étrangères n'ont pas été fructueuses non plus. Le ministère invite les proches de Régent Boily à demeurer en communication avec les autorités consulaires et l'ambassade canadienne à Mexico.