Ça plie... je parle de mon genou bien sûr. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais je suis rendue à 124 degrés.

Pour vous aider à visualiser, imaginez que vous vous tenez debout et que vous essayez de toucher vos fesses avec votre talon. Bien, il me manque à peu près 15 cm pour être capable d'atteindre l'objectif.

Mon mari David s'amuse en disant que si j'avais encore ma musculature d'athlète, j'y arriverais. Effectivement, mon postérieur s'est aminci de quelques centimètres, mais de là à en regagner 15, David peut bien parler... ou rêver!

Si mon genou plie si bien, c'est que j'ai dû me soumettre à une intervention chirurgicale. Dans ma dernière chronique, j'espérais éviter de repasser sous le bistouri, mais ma progression stagnait trop malgré tous mes efforts.

Kelly VanderBeek Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Donc, il y a deux semaines, le 6 avril, il n'a suffi que de 30 minutes pour qu'un petit miracle se produise. En enlevant les tissus cicatrisés autour de mon genou, le médecin m'a redonné beaucoup plus de mobilité.

J'ai pu enfin recommencer à faire du vélo... stationnaire pour l'instant. Dans deux mois, j'espère pouvoir rouler dehors. Je peux quand même soutenir un effort de 45 à 60 minutes. Ce n'est pas toujours évident de savoir quand s'arrêter. Même si je ne ressens aucune douleur, je dois freiner mes ardeurs parce que mon genou va enfler.

La natation fait aussi partie de mon plan de rééducation. Non seulement l'eau est excellente pour les articulations, mais elle ajoute une « douce » pression quand je fais des flexions.

Ne me reste plus qu'à retrouver ma foulée normale parce que je boite encore légèrement.

Je ne me décourage pas, sauf que parfois, la situation me frustre. Il m'arrive de m'emporter quand je n'arrive pas à descendre un escalier normalement. Alors, je prends une grande respiration et je me dis de prendre mon mal en patience!

Sauf qu'avec la neige qui a recommencé à tomber dans les montagnes, c'est difficile de prendre son temps. J'ai tellement envie de skier. En février et mars, l'envie s'était dissipée avec l'arrivée hâtive du printemps, mais il suffit de voir la neige tomber pour que j'aie des fourmis dans les jambes.

Une vague de changements

Une chose est certaine, le visage de l'équipe aura considérablement changé lors de mon retour. Non seulement Emily (Brydon) a-t-elle pris sa retraite, mais les trois quarts de mes entraîneurs ont quitté l'équipe ou occuperont d'autres fonctions.

Rob Boyd, Patrick Riml et Heinzpeter Platter aux JO de Vancouver Photo : www.kellyvanderbeek.com

Patrick Riml, l'entraîneur-chef de l'équipe féminine, a été promu directeur athlétique. Ironiquement, il sera remplacé par Hughes Ansermoz qui a travaillé avec nous pendant 9 ans, avant d'être congédié à la fin de la saison 2006.

Les entraîneurs de l'équipe de vitesse Heinzpeter Platter et Rob Boyd, eux, poursuivront leur carrière sous d'autres cieux.

Je savais depuis un bon moment que Rob partait, mais j'ai été très surprise du départ de Heinzpeter. Je ne l'ai pas vu venir. J'imagine que, pour lui, le moment était venu de passer à autre chose.

C'est la saison du va-et-vient dans le monde du ski alpin. Des entraîneurs partent, de nouveaux arrivent. Nous sommes habitués. C'est sûr qu'il n'y a personne qui réinvente la roue, mais c'est bon d'avoir un point de vue différent, un nouveau regard.

Le retour de Hughes me surprend aussi. Il est très expérimenté, très organisé. En fait, le ski, c'est sa vie. Tellement qu'à l'époque, il n'aimait pas vraiment que nous ayons une vie à l'extérieur du ski. Il ne voulait pas que nos conjoints nous accompagnent parfois sur le circuit de la Coupe du monde.

J'espère que sa philosophie a changé parce que ça a déjà été un irritant. Mais maintenant qu'il est marié et qu'il a deux enfants, peut-être comprend-il mieux la situation.

En tout cas, j'ai hâte de voir la nouvelle dynamique qui s'établira au sein de l'équipe. C'est impossible de porter un jugement tant que je ne l'aurai pas vécu. Le bon côté, c'est que Hughes me connaît, je crois qu'il m'aime bien. Je n'aurai pas besoin de refaire mes preuves, à tout le moins je l'espère!

À bientôt.