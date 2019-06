« De bon augure pour le futur » - Fortier

Photo : Radio-Canada

Le Grand Prix du Canada veut investir dans son avenir.

L'équipe du Grand Prix a décidé de créer un événement mondain annuel, appelé « Le grand soir », la veille des premiers essais, soit le jeudi.

Cette année, ce sera donc le 10 juin, dans la salle des pas perdus de la gare Windsor, à côté du Centre Bell.

C'est ce qu'a annoncé, mardi, le président du Grand Prix du Canada, François Dumontier, lors d'une conférence de presse.

« Je voulais marquer un grand coup, en profitant des gens de la F1, a-t-il dit à Radio-Canada Sports.

« Je voulais que le retour du Grand Prix soit spectaculaire, bien que la course le soit déjà, et en tant qu'entreprise, je voulais qu'on s'implique un peu plus dans la communauté. C'est une première que je mets en place. »

L'argent amassé de cette soirée réservée aux gens d'affaires ira aux fondations de deux hôpitaux : Ste-Justine et Sacré-Coeur.

Au contraire de Normand Legault, qui n'a jamais organisé de soirée mondaine en marge de son Grand Prix, François Dumontier y voit un bon « véhicule » pour la pérennité de l'événement.

Pour cette première soirée, il a très habilement demandé à l'avocat montréalais Michael Fortier et à Bernie Ecclestone d'être les deux présidents d'honneur. Les deux ont accepté.

Les deux hommes ont négocié longuement en coulisse le retour du Grand Prix du Canada.

Ce fut long, parfois pénible, tant les demandes initiales de M. Ecclestone étaient élevées. Mais finalement, c'est l'équipe Fortier qui a gagné.

« Effectivement, il s'est déroulé plusieurs mois avant qu'on puisse conclure une entente. Malgré des creux de vague dans les négociations, j'avais toujours espoir avec les gouvernements et la Ville qu'on allait y arriver, a expliqué M. Fortier.

« Non seulement on a diminué de façon extraordinaire les montants, mais c'est lui qui organise la course. Alors, le risque est sur ses épaules », a-t-il rappelé, non sans une pointe de satisfaction.

Mais Michael Fortier ajoute du même souffle qu'un respect s'est établi entre eux. Voire une complicité qui aujourd'hui se concrétise.

« Quand je lui ai parlé de cette collaboration (à la soirée-bénéfice), il a immédiatement dit oui. C'est de bon augure pour le futur », croit l'avocat montréalais.

Michael Fortier pense en effet que Bernie Ecclestone est prêt aujourd'hui à investir dans Montréal. Encore faut-il que la communauté d'affaires arrive à le convaincre. Cette soirée sera une chance en or de discuter, de créer des liens.

« M. Ecclestone doit voir Montréal autrement que comme simplement un arrêt de son cirque, ajoute M. Fortier. Il doit apprendre à connaître les décideurs, voir jusqu'à quel point le Grand Prix nous tient à coeur. »

Et pour avoir remporté la longue et âpre bataille des négociations pour le retour du Grand Prix du Canada, Michael Fortier connaît maintenant suffisamment le personnage pour savoir que cette soirée pourrait garantir l'avenir du Grand Prix du Canada.

« Je ne suis pas sûr que ce ne sera pas inutile quand viendra le temps de renégocier le contrat dans quelques années », a conclu M. Fortier.