Les Bears d'un grand lac à l'autre

Après les Dolphins et les Jets, les Bears découvriront le Canada en novembre. Ailleurs, les Steelers se préparent à se priver de Ben Roethlisberger, et les Jets mettent la main sur Jason Taylor.

Les Bills de Buffalo vont poursuivre leur épopée canadienne en accueillant les Bears de Chicago, le 7 novembre, à Toronto.

C'est ce qu'a annoncé la NFL mardi.

Auparavant, les Colts d'Indianapolis et Peyton Manning seront en ville pour un match préparatoire le 19 août.

Les Bills ont perdu leurs deux premiers matchs de saison disputés à Toronto, s'inclinant devant les Dolphins de Miami en 2008 et devant les Jets de New York en décembre dernier.

Au total, l'équipe de Buffalo aura disputé huit matchs au Centre Rogers, dont cinq de saison, entre 2008 et 2012.

Le commissaire Roger Goodell a également confirmé que la saison s'ouvrirait avec une reprise de la finale de l'Association nationale entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota.

De plus, la dernière semaine de la saison sera consacrée à des affrontements intradivision, question d'alimenter les rivalités à l'approche des matchs éliminatoires.

Le nouveau stade des Jets et des Giants de New York sera inauguré le 12 septembre, toujours au Meadowlands, au New Jersey. Les Panthers de la Caroline visiteront les Giants le dimanche, et dès le lendemain, les Jets accueilleront les Ravens de Baltimore pour le match du lundi soir.

Enfin, le retour de Donovan McNabb à Philadelphie aura lieu le 3 octobre. Le quart, échangé des Eagles aux Redskins ce printemps, retournera donc là où il a passé les 11 premières saisons de sa carrière.

Les Steelers sont prudents

À Pittsburgh, les Steelers ont acquis le vétéran quart Byron Leftwich des Buccaneers de Tampa Bay, contre un choix de 7e tour.

Les Steelers sont visiblement prêts à amorcer la saison sans leur quart titulaire, Ben Roethlisberger. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déjà indiqué que « Big Ben » a violé le code de conduite de la NFL. La sanction pourrait tomber dès mercredi.

Leftwich était le substitut de Roethlisberger en 2008, quand les Steelers ont gagné le Super Bowl. Il a donc déjà joué sous les ordres du coordonnateur offensif Bruce Arians, et il pourrait rapidement apprendre le livre de jeux.

L'an dernier, Leftwich a réussi 58 de ses 107 passes (54,2 %). Il a lancé quatre passes de touché et trois interceptions.

Taylor, le transfuge

Par ailleurs, les Jets ont embauché le secondeur Jason Taylor.

Le secondeur passera donc dans le camp ennemi, après avoir disputé 12 de ses 13 saisons dans la NFL avec les Dolphins.

L'an dernier, à son retour à Miami après une saison avec les Redskins de Washington, Taylor a réussi 42 plaqués et 7 sacs en 16 matchs. Il a également rabattu cinq passes, en a intercepté une et a causé trois pertes de ballon.

Les Jets n'ont visiblement pas l'intention de s'asseoir sur leur 1er rang de la saison 2009 en défense dans la NFL. Outre Taylor, ils ont également mis la main sur le demi de coin Antonio Cromartie.

