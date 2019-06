Portrait d'un blogueur engagé

Les manifestations de l'opposition, peu ou pas couvertes par la presse traditionnelle, deviennent le sujet de prédilection de Wael Abbas, qui diffuse photos et vidéos de manifestants arrêtés et battus par les forces de l'ordre. Son site connaît alors un succès instantané et enregistre à cette époque quelque 30 000 visites par jour.

D'autres événements viendront alimenter le site d'Abbas en images saisissantes, comme cette contre-manifestation organisée par le régime de Moubarak pour contrer la mobilisation de l'opposition qui, en mai 2005, descend dans les rues pour appeler au boycottage de l'élection présidentielle. Des bandes de voyous recrutés par les autorités se chargent alors de disperser les manifestants. Femmes battues et agressées sexuellement, hommes sodomisés, journalistes malmenés, les images-chocs prises au vif se retrouvent sur le blogue de Wael Abbas, qui atteint un pic de fréquentation d'un demi-million de visiteurs.

Entrevue avec Wael Abbas, blogueur égyptien

Le blogueur en herbe ne s'intéresse pas seulement à la politique. Son forum, intitulé Conscience égyptienne, est ouvert à tous les sujets d'actualité. Il traite, entre autres, du favoritisme, du harcèlement sexuel ou encore de ce pain produit par les boulangeries de l'État et... grouillant de vers.

Au début 2007, Wael Abbas lance une autre bombe sur son blogue et son compte YouTube : des vidéos de citoyens torturés (certains sodomisés) dans des commissariats de police. L'affaire fait scandale et, fait rare en Égypte, les policiers impliqués sont arrêtés et condamnés à des peines de trois ans de prison.

Le cyberdissident commence à déranger et à s'attirer les foudres du pouvoir. Au début, les appels anonymes et les menaces au téléphone, puis viennent les arrestations et les détentions, de plus en plus fréquentes. Battu à plusieurs reprises, il garde encore sur son corps les séquelles de ses sévices. Ses comptes YouTube et Facebook ainsi que ses courriels font régulièrement l'objet de blocage et de piratage. À l'aéroport, le jeune blogueur subit divers contrôles et interrogatoires avant de prendre l'avion, tout matériel électronique en sa possession lui étant confisqué.

Reconnaissances L'engagement de Wael Abbas lui a valu quelques reconnaissances, comme celle de l'ONG américaine Human Right Watch, qui lui a remis un prix en mai 2008. Récemment, la revue Arabian Business l'a désigné parmi les 100 personnalités arabes les plus influentes. De grands médias du monde, comme CNN et BBC, ont parlé du combat que mène ce blogueur engagé.

L'acharnement des autorités sur Wael Abbas ne s'arrête pas là. Pour tenter de le discréditer, les autorités recourent à des procédés propagandistes des plus pervers : elles répandent des rumeurs sur son homosexualité (un crime en Égypte), son « passé criminel », sa prétendue conversion au christianisme, etc.

Mais malgré les pressions et la répression, Wael Abbas ne désarme pas. Il continue de militer, comme il dit, pour une Égypte démocratique et juste, caméscope et appareil photo en bandoulière. La vedette de la blogosphère égyptienne ne se fait pas trop d'illusions toutefois, car, dit-il, « les blogueurs peuvent initier un changement, mais seuls le peuple, les médias libres et les partis politiques sont en mesure de le traduire en réalité ».