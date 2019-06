Priorité : Haïti

Le 4e Sommet du millénaire contre la pauvreté s'ouvre à Montréal. L'ex-vice-président américain Al Gore et la duchesse de York Sarah Ferguson participent à l'événement axé sur les changements climatiques et la reconstruction d'Haïti.

Le 4e Sommet du millénaire contre la pauvreté a débuté mardi au Palais des congrès de Montréal. L'événement est axé cette année sur les changements climatiques et la reconstruction d'Haïti.

À l'ouverture du Sommet, le ministre québécois de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, a souligné que la crise économique et les récentes catastrophes en Haïti et au Chili constituaient un rappel que personne n'est à l'abri de la pauvreté, et il a ajouté que le Québec avait des responsabilités envers les pays moins nantis.

M. Hamad a d'ailleurs rappelé qu'il a lui-même vécu dans la peur et la pauvreté lorsqu'il était enfant et que la guerre ravageait son pays natal, la Syrie.

La duchesse de York, Sarah Ferguson

Le Sommet reçoit deux personnalités de taille qui luttent contre les changements climatiques : l'ancien vice-président américain Al Gore, et la duchesse de York, Sarah Ferguson, marraine du Sommet.

Célèbre depuis qu'elle a épousé le prince Andrew de Grande-Bretagne, en 1986, Sarah Ferguson s'est posée en porte-parole de la lutte aux changements climatiques.

« Il y a tant de choses que l'on peut faire : débrancher le chargeur de notre téléphone quand on sort ou éteindre les lumières, a-t-elle illustré. Ne pensez pas que c'est stupide : chaque petit geste compte », a-t-elle affirmé en entrevue à La Presse canadienne.

Je suis une mère globale qui se bat pour assurer l'avenir de mes enfants. J'ai une voix, et je n'ai pas peur de l'utiliser. Sarah Ferguson

De passage à l'émission 24 heures en 60 minutes sur les ondes de RDI, Sarah Furgeson a notamment insisté sur le rôle crucial des mères.

« Elles sont les pdg des familles 24 heures par jour, sept jours par semaine. Si on écoutait les mères, tous les autres objectifs du Millénaire seraient atteints. Une mère s'assurera que son enfant a l'éducation, les soins de santé nécessaires, etc. », a-t-elle affirmé.

Le Sommet s'inspire de la Déclaration du Millénaire des pays de l'ONU, en 2000, dans laquelle les dirigeants de la planète avaient notamment décidé de réduire de moitié, d'ici à 2015, la pauvreté et la faim dans le monde.

Le Sommet a été créé par le fondateur du Club des petits déjeuners, Daniel Germain, afin de multiplier les efforts de lutte à la pauvreté tant dans la population civile que chez les décideurs.