Plusieurs décès accidentels sur les fermes

Une vingtaine de décès accidentels surviennent chaque année en milieu agricole au Québec. C'est ce que révèle une étude publiée sur les accidents survenus entre 1989 et 2003.

Les exploitants agricoles représentent la majorité des victimes. Les personnes à risque sur les fermes sont les enfants de moins de cinq ans, les aînés et les utilisateurs de machinerie agricole, particulièrement lorsqu'ils empruntent les routes de campagne.

« Le véhicule de ferme ne va pas vite. On veut le dépasser par la gauche, mais si en plus on va vite puis qu'il tourne, c'est encore plus problématique », mentionne la coauteure de l'étude, le Dr Louise Paré.

Les renversements de tracteurs sont également parmi les causes plus fréquentes de décès. Michel Perreault de Saint-Michel-de-Bellechasse peut en témoigner. Il travaillait avec son beau-frère lorsque le drame est survenu. « Il avait peut-être reculé 100 fois à la même place. Là, il était six pouces à côté. Je pensais qu'il était juste reculé dans le fossé, mais il était vraiment renversé », témoigne M. Perreault.

Mario Tardif, professeur en technique de gestion agricole au Cégep Lévis-Lauzon, est l'auteur du document L'utilisation sécuritaire du tracteur. Selon lui, les dernières générations de tracteurs sont plus sécuritaires, mais il ne faut pas négliger la formation. « Avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y en a qui tentent leur chance de travailler dans le milieu agricole. Ils n'ont pas eu de formation », dit-il. Il ajoute que les producteurs ne prennent pas toujours le temps de former les nouveaux opérateurs.

Le nombre de décès en milieu agricole tend néanmoins à diminuer au fil des ans.