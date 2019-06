Pour le retour des transplantations rénales

L'opposition néo-démocrate a invité des greffés et leurs proches pour témoigner à l'Assemblée législative afin de convaincre la province de rétablir plus rapidement le programme de transplantations de reins.

L'opposition néo-démocrate à l'Assemblée législative de Regina a dénoncé une fois de plus, mardi, la suspension du programme de transplantations de reins l'été dernier.

Le Nouveau Parti démocratique a invité des greffés et des proches à témoigner. Justin St. Louis a notamment expliqué comment la greffe qu'il a subie l'an passé a changé sa vie. « Je peux courir et sauter et nager, dit-il. Je peux travailler et manger n'importe quoi ».

Le programme de transplantations rénales a cessé en Saskatchewan en juillet 2009 en raison du congé-maladie d'un chirurgien. La province avance que les transplantations de reins devraient reprendre d'ici quatre mois et que des changements seront faits pour éviter que la situation ne se reproduise.

Plus d'une centaine de Saskatchewanais attendent pour une greffe de reins. Au cours des derniers mois, quelques patients en meilleure santé ont fait le voyage jusqu'à Edmonton pour être opérés.