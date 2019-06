Les gardiens dans le noir

Carey Price et Jaroslav Halak Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Tout au long de la saison, Jacques Martin a été cachotier. Ce n'est pas après 85 matchs qu'il changera.

L'entraîneur-chef du Canadien est demeuré cryptique, mardi, quant à l'identité de son gardien pour le 4e match de la série contre les Capitals de Washington.

Après avoir accordé six buts aux Capitals dans la défaite de samedi, Jaroslav Halak a été retiré du match de lundi en deuxième période.

« Ce n'est pas une question de gardiens dans cette série, a mentionné Martin. Que ce soit un ou l'autre, on a des chances de gagner. Quand on analyse les trois premiers matchs de cette série, on a connu 2 mauvaises périodes sur 10. On peut rivaliser avec cette équipe. »

Halak n'a pas l'intention de faire de vagues, peu importe le choix de son entraîneur.

« La décision ne m'appartient pas, c'est hors de mon contrôle, a expliqué le Slovaque. Si Carey joue, j'espère que nous gagnerons et si j'obtiens le départ, j'aurai le même objectif. »

Sur le plan des statistiques, Halak ne présente toutefois pas le meilleur des dossiers. Il a accordé 9 buts lors des 88 dernières minutes et 8 buts sur les 30 derniers tirs reçus.

Price, quant à lui, tenait un discours semblable à celui de son coéquipier.

« Je ne sais pas, la décision appartient à l'entraîneur, s'est contenté de dire Price avec un sourire. Je peux simplement vous dire que ça faisait du bien de recevoir des tirs en situation de match et non durant un entraînement. Je n'avais pas joué depuis longtemps et je me sens prêt si on me demande de jouer. »

Darche en danger

Mathieu Darche Photo : AFP / Getty Image/Richard Wolowicz

Tout indique que Mathieu Darche assistera au quatrième match de la série Capitals-Canadien du haut de la passerelle de presse.

L'attaquant du Tricolore a cédé sa place à Sergei Kostitsyn dans le quatrième trio à l'entraînement de mardi.

Le jeune Bélarussien patinait donc en compagnie de Glen Metropolit et Tom Pyatt.

À la ligne bleue, Jaroslav Spacek a bénéficié d'un congé thérapeutique. En son absence, Andrei Markov a fait équipe avec Ryan O'Byrne, Marc-André Bergeron a formé un duo avec Roman Hamrlik, tandis que les inséparables Hal Gill et Josh Gorges ont fermé la marche.

La possible rétrogradation de Darche n'assure pas le retour de S. Kostitsyn dans la formation pour autant. L'entraîneur-chef Jacques Martin pourrait utiliser 7 défenseurs et 11 attaquants en mutant Bergeron à l'avant.

Martin n'a pas écarté l'option d'offrir un premier match au grand défenseur Ryan O'Byrne.