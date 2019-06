Des règles resserrées

La Ville de Montréal renforce le processus d'octroi et de suivi des contrats municipaux. C'est ce qui ressort de la série de mesures présentées mardi par le nouveau directeur général de la Ville, Louis Roquet, visant à éviter les dérapages.

Réforme du processus d'appels d'offres

Plusieurs mesures sont mises de l'avant pour éviter la collusion et permettre à la Ville d'obtenir les meilleurs prix.

On limitera les clauses restrictives qui réduisent le nombre de soumissionnaires potentiels. Les gros contrats seront scindés en plusieurs petits contrats pour permettre encore là d'augmenter la concurrence. La Ville fera appel à des firmes indépendantes qui vont évaluer les prix obtenus pour les différents projets.

Autre mesure forte, les consortiums seront exclus lors du lancement des appels d'offres pour certains contrats. « On n'a pas besoin d'un consortium de trois compagnies pour poser un kilomètre de tuyaux », a indiqué Louis Roquet.

Réviser la gouvernance de la Ville

La Ville clarifiera la structure administrative de Montréal pour rendre les fonctionnaires plus imputables. On souhaite aussi clarifier le processus décisionnel et impulser une plus grande cohérence au sein de l'appareil municipal.

Les dossiers seront soumis plus tôt aux politiciens et aux fonctionnaires pour qu'on puisse réviser les projets avant qu'ils soient soumis au conseil municipal.

Renforcer l'administration publique

Montréal consolidera et renforcera l'expertise interne. Louis Roquet affirme que les compressions des dernières années ont amoindri la capacité de l'administration à gérer les projets. Ainsi, environ 90 fonctionnaires seront réembauchés.

Ces embauches coûteront une dizaine de millions de dollars, mais Louis Roquet pense que cela permettra d'économiser le double.

Resserrer les mesures d'embauche

Dans certains départements, comme les achats, on mène des enquêtes de réputation et des enquêtes de crédit auprès des candidats.

La Ville prolonge aussi la période au cours de laquelle les employés qui quittent l'administration municipale ne pourront pas travailler chez d'anciens sous-traitants. Le cadre de gouvernance sera aussi appliqué dans les sociétés paramunicipales.

Rappelons que le maire de Montréal avait suspendu l'octroi de contrats majeurs, l'automne dernier, en attendant les réformes qui sont annoncées.

Avec la collaboration de Davide Gentile