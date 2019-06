Les enjeux du G8

Les dirigeants des huit plus grandes puissances économiques du monde se réuniront les 25 et 26 juin, à Hunstville, dans la région ontarienne de Muskoka.

Le premier ministre Stephen Harper avait profité du Forum économique mondial de Davos, en Suisse en janvier dernier, pour exposer les objectifs qu'il entend mettre de l'avant lors du sommet du G8.

Membres du G8 Le G8 regroupe le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Russie.



Les pays enverront leur chef de gouvernement ou d'État respectif : Stephen Harper, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Yukio Hatoyama et Dimitri Medvedev.

Dans une lettre ouverte publiée le jour de son départ (et disponible sur le site du sommet), il a notamment indiqué que le Canada comptait faire de la santé des femmes et des enfants dans les régions les plus pauvres de la planète une des grandes priorités de ce sommet, promettant que le Canada « prendra la tête d'une initiative majeure » en ce sens.

Les dirigeants du Groupe des 8 devront donc accoucher d'un plan visant à diminuer le taux de mortalité des femmes et des enfants défavorisés.

« Chaque année, 500 000 femmes meurent pendant la grossesse ou l'accouchement et, plus affligeant encore, neuf millions d'enfants meurent avant même d'avoir atteint l'âge de 5 ans », déplore Stephen Harper sur le site officiel de l'événement.

La mort d'un demi-million de femmes enceintes ou parturientes chaque année équivaut à une par minute.

« Les solutions ne sont pas coûteuses », dit-il, proposant une plus grande accessibilité à l'eau potable, l'élargissement de la vaccination, l'amélioration de la nutrition et une meilleure formation des travailleurs de la santé en matière d'obstétrique.

Les experts s'entendent en outre sur le fait qu'une baisse du taux de fertilité dans les pays pauvres se traduit par une hausse de la qualité de vie générale de la population. Logiquement, l'argument devrait être invoqué lors des discussions.

Après avoir exclu la contraception des sujets de discussion, le premier ministre a fait volte-face, indiquant qu'elle en ferait partie. Quant à l'avortement la confusion semblait régner en mars autour de cette question dans les rangs conservateurs, si on en juge par les déclarations contradictoires de ministres conservateurs.

Lors d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères, le 30 mars dernier, la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, n'avait quant à elle aucune hésitation sur le sujet.

[[citation auteur="Hillary Clinton" ]]Il n'y a pas de santé maternelle sans santé reproductive. Et la santé reproductive inclut la contraception, la planification familiale ainsi que l'accès légal et sécuritaire à l'avortement.

D'autres sujets à l'ordre du jour

Faisant référence au tremblement de terre qui a dévasté Haïti, en janvier dernier, Stephen Haper a soutenu qu'il ne fallait pas attendre de tels drames pour « porter attention aux moins fortunés », d'autant plus que les populations pauvres ont été les plus durement touchées par le ralentissement économique mondial.

Je crois qu'à l'avenir, le G8 - certes plus petit, mais tout aussi influent - se concentrera sur la sécurité et le bien-être des populations. Il revient aux dirigeants des pays les plus développés d'aider ceux qui sont les plus vulnérables. Stephen Harper

Le G8 se penchera aussi sur la sécurité, la prolifération nucléaire et l'environnement, a-t-il ajouté de façon laconique.