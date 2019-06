Les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens

Les organisateurs du colloque de l'industrie touristique en Abitibi-Témiscamingue n'ont pas lésiné sur les moyens pour attirer des conférenciers de prestige pour la tenue de l'événement. Quelque 175 personnes prennent part à l'exercice qui se tient mardi et mercredi à Rouyn-Noranda.

Les coûts de l'événement sont estimés à 80 000 $. Cette année, les conférenciers ont coûté cher en raison de leur réputation. Parmi eux, il y a l'ancien maire de Québec, Jean-Paul L'Allier ainsi que le biologiste, producteur et réalisateur Jean Lemire.

L'Association touristique régionale (ATR) a reçu une subvention de 24 000 $ de Développement économique Canada pour tenir l'événement. La Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue a donné 14 000 $. L'ATR a déboursé environ 30 000 $.

Le maire de Gallichan en Abitibi-Ouest, Émilien Larochelle, soutient que même si le colloque à sa raison d'être, il existe d'autres moyens de connaître ce qui se passe ailleurs en tourisme. « Lorsqu'on va sur Internet, on voit ce qui se passe dans le monde. Il reste quand même que l'on retrouve des rapports de conférences comme il se passe aujourd'hui et qu'il se passe en Europe. On va sur ces sites-là et on apprend ce qui se passe au niveau du développement des produits touristiques. »

Pour le président de l'ATR, Jocelyn Carrier, l'essor qu'a pris l'industrie touristique de l'Abitibi-Témiscamingue depuis quelques années justifie la tenue d'un événement d'une telle envergure. « C'est certain qu'il y a des coûts à un moment donné qu'il faut absorber. Les frais d'inscription, qu'on les met à n'importe quel niveau, sont toujours trop élevés. Mais, il reste que l'on veut s'adresser à tout le monde. »

Outre les conférenciers, les gens présents peuvent participer à des ateliers dont le thème principal est « Prenons les devants ».