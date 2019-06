Hôtels à vendre

Ces deux établissements hôteliers voisins sont la propriété de l'homme d'affaires Guy Thériault. Le syndic de faillite Lemieux Nolet, chargé de la vente des actifs, a fixé au 7 mai 2010 la date limite pour le dépôt des soumissions.

Classé quatre étoiles, l'Hôtel Lévesque est un fleuron de l'industrie touristique régionale. Cet hôtel et l'ancien Motel Dubé, devenu depuis le Days Inn, ont été acquis par Guy Thériault en 2007.

Les deux établissements poursuivent leurs activités en attendant les offres d'achat. Ils comptent 133 chambres et emploient une centaine de personnes.

Le directeur général de l'Office du tourisme et des congrès, Pierre Bélanger, souhaite qu'ils trouvent preneurs rapidement : « Ce sont deux types d'hôtels, le Lévesque et le Days Inn, importants pour nous. On doit continuer à offrir le service parce que bien souvent, les gens vont venir à Rivière-du-Loup pour avoir une concentration de chambres trois et quatre étoiles dans un même rayon », explique-t-il.

Les créances se chiffrent à 5,4 millions de dollars. Environ 4 millions de dollars sont dus à la Caisse populaire de Rivière-du-Loup.

Selon Pierre Bélanger, il y a de l'intérêt dans le milieu des affaires pour racheter ces hôtels. « On est certain, sûr et certain que d'une façon ou d'une autre, ça va continuer d'opérer. Le plus vite possible, on l'espère. Ça opère déjà, mais c'est important qu'on sache quelles orientations ces établissements-là vont avoir dans le futur. »

À l'Office du tourisme et des congrès, on affirme que les millions investis ces dernières années dans plusieurs établissements démontrent que l'hôtellerie se porte bien de façon générale.