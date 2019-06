Jean-Sébastien Bernatchez

Ce soir à Classe économique, à 18 h 30, à la Première Chaîne Radio, nous analysons la décision de la Banque du Canada de maintenir son taux directeur à 0,25 % et de mettre fin à son engagement de laisser son taux à son plancher historique jusqu'à la fin du mois de juin. Nous revenons sur l'entrevue exclusive accordée à Gérald Fillion par l'ancien PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec Richard Guay concernant la gestion du risque mise en place par la nouvelle administration. Et nous discutons de lutte contre la pauvreté, à l'occasion de l'ouverture du Sommet du millénaire 2010 de Montréal.