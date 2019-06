Les os du visage vieillissent aussi

La structure des os du crâne, en particulier ceux de la mâchoire, se modifie au fur et à la mesure qu'un individu prend de l'âge, ce qui contribue au vieillissement général de l'apparence, affirment des chercheurs américains.

Les chirurgiens esthétiques tentent depuis des dizaines d'années de ralentir, voire de cacher, les signes du vieillissement sur la peau du visage.

Si des injections de Botox et le recours au bistouri peuvent redonner à la peau une certaine jeunesse, des travaux menés aux États-Unis montrent que des changements plus profonds marquent le squelette même du visage et contribuent à l'apparence de vieillissement.

Le Dr Howard Langstein et ses collègues de l'Université de Rochester se sont demandé pourquoi un étirement de la peau ne redonne pas automatiquement une apparence naturelle au visage.

Ils ont donc examiné les crânes de 120 adultes à l'aide d'images en trois dimensions en fonction de certains critères.

Après les avoir regroupés par groupes d'âge, les chercheurs se sont aperçus d'une constante : ce n'est pas seulement la peau qui tombe, mais aussi les os qui se déplacent et qui deviennent plus flasques.

Les changements apparaissent particulièrement autour des yeux, ensuite au menton, puis à la mâchoire.

En vieillissant, les yeux paraissent plus creux, plus enfoncés. Par exemple, l'os sous l'orbite des yeux descend un peu et ne donne pas autant de soutien à la paupière inférieure.

Même phénomène pour le menton et la mâchoire : lorsque la mâchoire vieillit, elle devient plus mince et laisse le menton reculer.

En outre, les os deviennent plus poreux avec le temps et rien ne peut contrer cette perte osseuse, ni l'exercice, ni la consommation de lait.

Le détail de ces travaux est publié dans le journal Plastic and recontructive surgery.