Les négociations avancent... sauf en santé

Il y a du progrès dans les négociations entre le gouvernement du Québec et les syndiqués des secteurs public et parapublic, au point où les parties ont reporté, mardi, le recours à un médiateur.

Le Front commun avait évoqué la date-butoir du 20 avril pour en appeler à un médiateur. Mais des avancées dans les pourparlers incitent tant les syndiqués que le gouvernement à reporter la médiation.

Dans le secteur de la santé cependant, les choses ne se déroulent pas aussi rondement.

La manifestation était organisée par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et par les Professionnel(le)s en soins de santé unis.

Mardi, une nouvelle manifestation s'est tenue devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et les Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU) tenaient à dénoncer à la fois la lenteur des négociations et les conditions de travail dans ce centre hospitalier.

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est le plus important dans l'est de Montréal et l'un des seuls à desservir ce secteur densément peuplé de la métropole. En février dernier, les infirmières y avaient dénoncé le fait qu'elles doivent faire des heures supplémentaires de manière obligatoire, un cri du coeur qui s'est largement répercuté dans l'opinion publique.

Merci, la présidente du Conseil du Trésor, Monique Gagnon-Tremblay, a reconnu qu'un « coup de barre » devait être donné dans le secteur de la santé en ce qui a trait à la façon dont se sont déroulées les négociations jusqu'ici.