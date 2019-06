Les Québécois moins intéressés à investir

Les entrepreneurs du Québec semblent plus prudents que ceux du reste du Canada. C'est ce que démontre une enquête réalisée par la Fondation de l'entrepreneurship en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Selon l'étude, 7,8 % des Québécois affirment avoir l'intention de démarrer une entreprise en 2010 contre 14,1 % dans le reste du Canada. Il s'agit d'un écart important si on compare avec l'année dernière. En 2009, les répondants du Québec et ceux du reste du Canada avaient répondu dans une proportion quasi équivalente à 7,1 % et 7,5 %.

L'enquête démontre aussi une certaine crainte en ce qui concerne les exportations. 24,9 % des entrepreneurs du Québec y pensent contre 32,6 % dans le reste du Canada.

Nos entrepreneurs québécois ont bel et bien le désir de croître, mais le faire au sein d'un échiquier mondial ne semble pas une option aussi prisée qu'ailleurs au Canada. Nathaly Riverin, vice-présidente à la Fondation de l'entrepreneurship

L'enquête indique aussi que le nombre de fermetures d'entreprises est demeuré relativement stable au Québec mais, en hausse dans le reste du Canada.

Le président directeur de la Fondation, Mario Girard croit qu'il s'agit là d'une statistique intéressante mais qu'elle n'efface pas l'écart entre le Québec et le reste du Canada dans les autres domaines. « Les Québécois ont heureusement mieux su tirer leur épingle du jeu quant aux fermetures d'entreprises. Le renouveau de notre économie doit s'appuyer sur un entrepreneuriat plus solide et innovant. En ce sens, nous devons revoir nos efforts afin de réellement prioriser et accroître nos actions ».

L'Indice entrepreneurial québécois 2010 a été réalisé au moyen d'un sondage Internet par la firme Léger Marketing. 2736 personnes ont répondu au sondage dont 1428 au Québec. Les entrevues ont été réalisées entre le 2 et le 25 mars.