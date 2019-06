Un mauvais choix environnemental?

Mines Alerte met en cause le choix de la minière Xstrata de déménager sa production de cuivre de Timmins vers Rouyn-Noranda, au Québec.

Une ébauche d'un rapport de l'organisme environnemental dont Radio-Canada a obtenu copie indique que la fonderie Horne de Rouyn-Noranda émet plus d'arsenic, de mercure et de dioxyde de soufre que le site Kidd de Timmins.

Xstrata a annoncé en décembre qu'elle allait transférer sa production de cuivre de Timmins, en Ontario, vers Rouyn-Noranda, au Québec. La fermeture du site métallurgique Kidd est prévue à la fin du mois.

Les données, qui proviennent de l'Inventaire national des rejets polluants, révèlent que la fonderie Horne de Rouyn-Noranda émet trois fois plus d'arsenic dans l'air et trois fois plus de dioxyde de soufre que la fonderie de Timmins.

Le coordonnateur de Mines Alerte, Ramsey Hart, rappelle que la fonderie de Timmins a bénéficié d'investissements dans des technologies de réduction des émissions quelques mois avant l'annonce de sa fermeture. M. Hart questionne l'engagement environnemental de Xstrata, qui ferme la fonderie le plus efficace au niveau environnemental, selon lui.

Des concentrés différents

Le directeur des affaires corporatives pour Xstrata Copper, Louis-Philippe Gariépy, reconnaît que la fonderie Horne pollue plus, mais il explique cette différence qu'elle peut produire 180 000 tonnes de cuivre contre 130 000 pour Kidd.

Questionné à savoir pourquoi les rejets d'arsenic sont trois fois plus importants alors que la différence de production des deux installations est d'environ une fois et demi, M. Gariépy invoque « la teneur des concentrés qui sont traités actuellement à Rouyn ». Il déclare que l'utilisation presque totale de concentrés locaux, après le déménagement de la production, permettra vraisemblablement de diminuer la teneur des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda.

Malgré ces explications, les détracteurs de Xstrata reprochent à la minière de déménager au Québec parce que les normes environnementales y sont moins strictes. La minière réfute cette affirmation. Elle préfère parler de règles plus claires.

Les émissions des fonderies Horne et Kidd en chiffres

Notes: les chiffres ci-dessus sont la moyenne des chiffres déclarés par Xstrata pour 2006 et 2007. L'année 2008 n'a pas été retenue puisque les chiffres auraient été faussés par un conflit de travail à la fonderie de Timmins. En plus de la production de cuivre, les chiffres de l'inventaire national des rejets polluants pour Kidd comprennent également la production de zinc.