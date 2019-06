Découvrir un livre ou un auteur

Le 23 avril marque l'anniversaire de la mort de deux phares de la littérature mondiale. En 1616, le même jour, disparaissaient Michel de Cervantès et William Shakespeare. C'est pourquoi l'UNESCO a choisi cette date pour rendre un hommage au livre et à ses auteurs et pour encourager hommes, femmes et enfants à découvrir le plaisir de la lecture.

Tous les Québécois, tous les Canadiens et les habitants de la Terre sont invités à entrer vendredi dans une bibliothèque ou une librairie et à se faire conseiller un livre. Ou, alors, pourquoi ne pas consulter un ami?

Pour allécher les internautes, Radio-Canada.ca apporte sa contribution sous forme de suggestions. De plus, nous avons demandé à quatre auteurs de faire une suggestion et d'expliquer leur choix.

Les aventures de Don Quichotte, le chevalier errant

À tout seigneur tout honneur. L'oeuvre de Cervantès, que d'aucuns considèrent comme le plus grand livre jamais écrit, a fait l'objet d'une adaptation en catalan pour les jeunes de 10 ans et plus. Les aventures de Don Quichotte sont racontées, pour l'essentiel, en 200 pages. Les jeunes découvriront que le Chevalier à la Triste Figure confond tout : moulins à vent et géants, auberges et châteaux, moutons et soldats, paysannes et princesses. Ajoutons à cela la centaine d'illustrations couleur qui retiennent l'oeil autant par le graphisme que par la tonalité des couleurs et une biographie de Cervantès qui clôt le livre.

L'un des coéditeurs de ce roman graphique, l'écrivain Robert Soulières, explique pourquoi il l'a retenu : « Ce Don Quichotte en catalan nous a véritablement éblouis par sa conception graphique simple et par ses magnifiques illustrations. C'est aussi l'idée de faire connaître aux jeunes un auteur immense comme Cervantès et les aventures loufoques et farfelues de Don Quichotte. Aventures qui font rire et aussi réfléchir...

Les aventures de Don Quichotte, le chevalier errant adaptation du texte de Michel de Cervantès par Rosa Navarro Durán

illustrations de Francesc Rovira

traduit du catalan par Ian Ericksen

coédition Soulières éditeur et les Éditions de la Bagnole

Bande dessinée made in Québec

La BD écrite et dessinée par des Québécois se publie désormais au Québec. Plusieurs maisons d'édition ont publié nombre d'albums au cours du quatrième trimestre de 2009 et du premier trimestre de 2010. En voici deux.

Ariane et Nicolas 1. Le miroir magique

Deux histoires assez longues, Voyage au pays des mots et La mémoire d'Isabelle, forment le corps de cet album. Il faut leur ajouter huit histoires complètes en une planche que Paul Roux regroupe sous le titre de Gags en vrac. Dans Voyage au pays des mots, Nicolas ne veut pas apprendre ses leçons parce que les petits garçons ne sont pas faits « pour se faire bourrer le crâne de bêtes mots compliqués ». Avec sa soeur, il passera de l'autre côté du miroir pour se retrouver au pays des mots, où les « mots ressemblent toujours un peu à ce qu'ils veulent dire ». Dans la seconde aventure, ils traversent de l'autre côté du tain pour aider leur amie Isabelle. Celle-ci risque de rater son année scolaire parce qu'elle n'a pas de mémoire.

Ces histoires recoupent les préoccupations des jeunes tandis que les gags en vrac relèvent de la farce instantanée que les enfants apprécieront. Dans les deux cas, le dessin est bien marqué, les couleurs sont vives. En supplément, un dossier secret dans lequel Paul Roux relate sa rencontre avec le grand Greg. Le bédéiste lui rend d'ailleurs un hommage discret dans La mémoire d'Isabelle. Le miroir magique est une réédition de l'album publié précédemment aux éditions Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.

Ariane et Nicolas 1. Le miroir magique Paul Roux

Les 400 coups

Soulignons aussi la parution de l'album de Daniel Shelton, Ben, le repos du guerrier, qui raconte le quotidien d'un couple de grands-parents. Dans cet album de « strips », Ben doit apprendre à composer avec l'arrivée d'un deuxième petit-fils. Les rapports entre enfants, parents et grands-parents sont hilarants. Daniel Shelton a su saisir tous ces moments qui font la joie et les difficultés des familles élargies.

Ben, le repos du guerrier Daniel Shelton

Les 400 coups

Océans

Cet album grand format ravira aussi bien les petits que les grands. Plus, c'est un livre de référence sur le monde marin. Au début, un enfant pose une question : « C'est quoi l'océan? » Suit une présentation du monde marin, de sa diversité et de ses mystères. Le second chapitre s'attarde aux peuples des océans. Une carte géographique situe chacune des espèces. Ainsi voit-on que le morse, le narval et le béluga n'occupent pas les mêmes territoires. Trente-trois animaux marins et poissons sont expliqués et analysés dans des chapitres agréables à consulter et à lire grâce à des paragraphes courts.

Ces animaux sont surtout photographiés avec une maîtrise stupéfiante. Haute définition, couleurs, netteté des formes se conjuguent sur 300 pages pour les montrer dans toute leur majesté. La troisième partie, relativement courte, s'arrête à la réalisation du film. Enfin, « Quel océan pour demain? » est la question qui clôt l'album.

Océans d'après le film réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

textes de François Sarano et Stéphane Durand

Seuil

10 idées écolos

La question de savoir quel océan nous aurons demain se pose aussi pour l'air que nous respirons et la Terre où nous marchons. Cet album qui s'adresse aux 2 à 7 ans suggère des idées pour vivre mieux et pour protéger la planète. Ces idées sont simples à réaliser. Exemple : « J'aide à vider la laveuse et j'étends les vêtements sur la corde à linge ». Suit l'explication : « La sécheuse est l'appareil électroménager qui consomme le plus d'énergie ». De « fabriquer des cadeaux avec du matériel recyclé » jusqu'à « enfiler un chandail quand on a froid », on s'aperçoit que c'est facile de participer au mieux-être de la Terre. Les illustrations sont très colorées et épurées comme des dessins d'enfants. Sur la couverture, l'éditeur signale que « ce livre est fait de matériaux recyclés à 100 % ».

10 idées écolos

aujourd'hui je protège ma planète Melanie Walsh

traduit par Claude Cossette

Éditions Scholastic

Les sciences racontées à ma petite-fille

Au coeur de notre quotidien se trouvent non seulement l'écologie, mais aussi la science pure, qui incite les enfants à se questionner. Voici un livre savant pour s'amuser avec eux. Pour approfondir, qui sait, la relation entre l'enfant désireux d'apprendre et l'adulte qui n'a pas toujours les réponses. Au lieu d'éluder la question embarrassante, l'adulte pourra, grâce à cet outil de référence, s'asseoir avec son enfant et chercher la réponse à sa question. Plus : lui inculquer différentes notions scientifiques, ce qui est l'objectif de l'ouvrage.

Car ce dernier aborde autant le mètre, le feu ou l'énergie nucléaire que l'électricité, l'attraction terrestre ou les ondes. Les Galilée, Eiffel, Newton, de Broglie, Nobel, Curie et Torricelli hantent les pages du livre. Les notions les plus difficiles sont présentées sous forme de dialogues amusants.

Des compléments d'information sont mis en encadré, comme les minibiographies des hommes de science. À la fin de chaque chapitre, on récapitule les notions expliquées de manière ludique en tentant de résoudre des charades.

Les sciences racontées à ma petite-fille Henriette et Gérard Walter

Robert Laffont

Pourquoi nos enfants deviennent des tyrans

Puisqu'on en est au chapitre des relations entre les adultes et les enfants, ce livre tombe à point. L'auteur établit un constat à partir de cas vécus et des théories de l'éducation qui prévalent depuis les années 80. Les enfants et les adolescents glissent de façon « infinie vers l'incapacité de vivre ». Pourquoi? Les dérives de la société moderne et leurs problèmes empêchent les adultes de structurer leurs enfants en leur fixant des limites. Autrement dit, « plus personne n'assume la responsabilité consistant à leur indiquer la voie de leur intégration réussie à la société ».

Tout vient, affirme le pédopsychiatre Michael Winterhoff, du fait que les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Par conséquent, dit-il, il faut séparer les deux mondes. Il propose de réintroduire d'urgence des modifications dans les maternelles et à l'école primaire, de réintégrer de façon active les grands-parents au soutien des jeunes.

Même si le livre est l'oeuvre d'un Allemand, les adultes québécois y trouveront matière à réflexion sur les relations qu'ils entretiennent avec leurs enfants. Mince consolation, cette citation du philosophe grec Socrate : « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. »

Pourquoi nos enfants deviennent des tyrans

L'échec de la relation adulte-enfant Michael Winterhoff

traduction : Laurence Richard

Ixelles éditions

Les Girafes

Un autre album à admirer avec les enfants. Tous, nous savons que la girafe est l'animal terrestre qui a le cou le plus long. Mais saviez-vous qu'elle a aussi le coeur le plus lourd? Cet album vous l'apprendra, et bien plus.

Les chapitres passent en revue l'anatomie de la girafe, son mode de vie en troupeau, son alimentation, ses relations avec les autres animaux et les humains, sa naissance difficile, sa manière de séduire et de combattre. Saviez-vous que la girafe taille comme un jardinier les arbres desquels elle se nourrit?

Cette collection se distingue par la cinquantaine de photos couleur qui privilégient les angles de vue différents et les plans serrés. En guise d'introduction, un savoureux poème de Jacques Prévert.

Le Girafes Christine et Michel Denis-Huot

De la Martinière Jeunesse

Collection Portraits d'animaux

Top Gourmand

Suggérer la lecture d'un recueil d'adresses gourmandes semble peut-être saugrenu ici. Bien sûr, Thierry Daraize, chef cuisinier, animateur et chroniqueur, présente ses coups de coeur de tous les temples et tous les grands prêtres du plaisir. Bien sûr, il fait le portrait de 30 « grands chefs qui marquent l'histoire de la gastronomie et plus de deux cents établissements québécois ». Toutefois, de ces chefs, il en a retenu 10 auxquels il a posé des questions. Dont l'une est « Ton livre préféré ». Tous, de Marc de Canck à Daniel Vézina, en passant par Normand Laprise, Mathieu Cloutier et Roland Ménard, font preuve de goût. François Blais, par exemple, cite Tintin, dont il se dit un expert. Jean-Luc Boulay trouve passionnants les bons livres de cuisine historique. Jérôme Ferrer préfère le bottin téléphonique. La boutade existe-t-elle en gastronomie?

Top Gourmand

Mes coups de coeur! Thierry Daraize

Les éditions Publistar

Écrivains invités

Radio-Canada.ca a invité, outre Robert Soulières, trois écrivains à suggérer une lecture et à justifier leur choix :

Stéphane Dompierre

Laurent Theillet

Chrystine Brouillet

Stéphane Dompierre

Stéphane Dompierre propose La salle de bain, de Jean-Philippe Toussaint, paru aux Éditions de Minuit, en 1985. « Une grande influence littéraire, tant pour l'élégance de son humour que pour l'importance qu'il accorde à la façon de raconter l'histoire plutôt qu'à l'histoire elle-même, souvent très dépouillée », écrit le co-porte-parole de la Journée mondiale du livre. Stéphane Dompierre a publié en 2010 une BD, avec la collaboration de Pascal Girard, Jeunauteur2 - Gloire et Crachats.

Chrystine Brouillet

Chrystine Brouillet est l'autre porte-parole de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. « Cette année, lance-t-elle, j'ai été renversée par Kolyma, un roman policier de Tom Rob Smith qui nous entraîne dans le goulag post-stalinien. Écriture souple, nerveuse, tension soutenue, personnages attachants, descriptions d'un univers impitoyable... En un mot : magistral! » Son dernier ouvrage, Sous surveillance, paraîtra en juin.

Laurent Theillet

Laurent Theillet est un nouveau venu sur la scène littéraire jeunesse. Mais il a publié un roman jeunesse remarqué. Il n'a pu extraire un livre du lot des oeuvres qu'il a lues. « Des oeuvres et des livres qui ont marqué ma vie (je ne peux en citer un précis) : ceux de Dickens, Faulkner et Le Clézio en particulier. Des personnalités qui m'ont transporté dans des univers réels, mais avec un nouveau regard, une véritable illumination de nos vies bien humaines... » Minus circus, son dernier livre, est sorti en février dernier aux Éditions de la Bagnole.

Revenons en arrière toujours pour découvrir

Enfin, au cours des derniers mois, nous avons passé en revue certains livres et certaines bandes dessinées que vous aurez plaisir à redécouvrir.

Un poker à Lascaux

Normand De Bellefeuille

Québec Amérique

L'Ordre des dragons, tome 3

scénario : Jean-Luc Istin

dessins : Denis Rodier

Soleil, collection Secrets du Vatican

Les Druides

scénario : Jean-Luc Istin

dessins : Jacques Lamontagne

Soleil Celtic

Quinze ans après

Alexandre Jardin

Grasset

Sépharade

Éliette Abécassis

Albin Michel

Pico Bogue

textes : Dominique Roques

dessins : Alexis Dormal

Dargaud

Images brisées

Fred A. Reed

VLB Éditeur

1779 - Trois bêtes à sept têtes

Johanne Pothier

Les Éditions de la Bagnole

Ru

Kim Thuy

Libre Expression