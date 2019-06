Théodore attend son tour

José Théodore n'a pas l'intention de faire des vagues. L'ancien gardien du CH accepte la décision de son entraîneur en plus de louanger le jeune Semyon Varlamov.

Pratiquement invincible en fin de saison, José Théodore se retrouve maintenant dans le rôle ingrat de deuxième gardien.

Théodore, qui avait été décrit comme l'homme de confiance de Bruce Boudreau pour les séries, a perdu son poste dès la première période du deuxième match à Washington.

Semyon Varlamov a gagné ses deux départs depuis qu'il a pris le flambeau.

« On n'est pas une équipe qui fonctionne avec un seul gardien et c'est un luxe de pouvoir changer de gardien », a affirmé Théodore après l'entraînement des Capitals, mardi, au Centre Bell.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre pour les séries, a ajouté Théodore. Ma fin de saison m'a procuré une bonne dose de confiance. Au premier match, je me sentais très bien et au match suivant, c'était très rapide avec deux tirs et deux buts. J'aurais aimé avoir la chance de rester dans le match, mais Bruce a pris la bonne décision puisque nous avons gagné. »

Pour le premier match à Montréal, Théodore a reçu un accueil assez glacial des partisans même s'il ne jouait pas. Durant la période d'échauffement, les amateurs scandaient des « Théo, Théo ».

« Je me suis souvenu des deux côtés du Centre Bell, a précisé le numéro 60. J'ai revu le côté bruyant, mais j'ai aussi vu un Centre Bell assez tranquille merci avec un retard de 0-3. »

Le jour de la marmotte?

À pareille date l'an dernier, Théodore a également vécu un scénario semblable. Il n'a pas obtenu un autre départ après avoir accordé 4 buts sur 21 tirs lors du tout premier match des séries contre les Rangers de New York.

L'ancien gardien de l'Avalanche et du Canadien ne s'attend toutefois pas à coller au bout du banc pour le reste des séries.

Semyon Varlamov et José Théodore Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

« L'an dernier, c'était vraiment une situation différente, a précisé Théodore. J'avais terminé la saison sur une mauvaise note. Cette année, je crois que Bruce souhaitait davantage fouetter son équipe en changeant de gardien. Je ne crois pas qu'il a la mèche courte avec moi, il utilise tout simplement la même recette qu'en saison. »

En 47 matchs cette année, Théodore a regagné ses lettres de noblesse en maintenant un dossier de 30-7-7, une moyenne de 2,81 et un pourcentage d'arrêts de ,911.

Il a aussi terminé l'année avec une fiche éloquente de 20-0-3 à ses 23 derniers départs.

Sans surprise, Théodore aurait aimé jouer plus souvent.

« En saison, j'aurais aimé obtenir 60 ou 65 départs. Mais si tu regardes notre saison, ce n'est pas de cette façon que notre entraîneur fonctionne. Il a utilisé les deux gardiens et même notre troisième gardien a vu assez d'action. Nous avons connu du succès de cette façon. »

De bons mots pour Varlamov

Assis à côté de Varlamov dans le vestiaire des visiteurs, Théodore lui prédit un bel avenir.

« Varly a beaucoup de potentiel et il va connaître beaucoup de succès. J'aime aussi sa façon de travailler, il est professionnel pour son âge et il veut apprendre. En bon vétéran, je veux l'aider. Il a seulement 21 ans, mais c'est un gros potentiel. »

Les Capitals ont réclamé Varlamov au 1er tour (23e) au repêchage de 2006.