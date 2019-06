Michael Jackson en vedette

Les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson et le Cirque du Soleil s'entendent pour la production d'une série de spectacles inspirés de l'oeuvre du « roi de la pop », décédé en juin 2009.

Le « roi de la pop » Michael Jackson sera ressuscité dans des spectacles produits par le Cirque du Soleil.

Un premier spectacle sera en tournée fin 2011 et un spectacle permanent est prévu à Las Vegas pour 2012.

L'entente a été signée mardi entre les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson, John Branca et John McLain, et le Cirque du Soleil.

L'entente prévoit également le développement de projets spéciaux, y compris une boîte de nuit dont l'ouverture coïncidera avec la première du spectacle à Las Vegas.

Le spectacle en arénas devrait être présenté à Las Vegas pour une durée prolongée, en collaboration avec le partenaire du Cirque du Soleil, MGM MIRAGE.

« Il ne s'agira pas seulement d'un hommage au génie musical de Michael [Jackson], mais aussi d'une expérience de divertissement qui fera appel aux technologies les plus avancées pour repousser toutes les limites créatives, comme le faisait Michael lui-même. Michael était un très grand admirateur [du Cirque du Soleil] », a déclaré John Branca.

De son côté, Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, a déclaré : « En matière de défi créatif, ce projet est le summum. Au moyen des technologies de pointe, nous proposerons une expérience du Cirque du Soleil qui sera non seulement digne de Michael, mais sera différente de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant ».

La succession de Michael Jackson et le Cirque du Soleil détiendront des parts égales de chacun des projets et se partageront les coûts de création, de développement, de construction et de production, ainsi que les profits.