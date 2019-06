De l'Ouest à l'Est

Après Vancouver, les célébrations se transporteront à Montréal le vendredi 23 avril. Plus de 150 athlètes olympiques et paralympiques canadiens prendront part à un défilé, rue Sainte-Catherine, à Montréal.

Alexandre Bilodeau, Charles Hamelin, Joannie Rochette et Jasey-Jay Anderson. Photo : La Presse canadienne / Archives

En février et en mars, les athlètes canadiens ont fait vibrer toute une nation.

Après avoir été acclamés pendant deux semaines à Vancouver, plus de 150 athlètes olympiques et paralympiques goûteront cette fois à une autre célébration, à l'autre bout du pays.

Le vendredi 23 avril, un défilé se tiendra, rue Sainte-Catherine, à Montréal, comme à la belle époque des conquêtes de la Coupe Stanley du Canadien.

Une occasion pour les athlètes de se réunir de nouveau depuis la cérémonie de clôture.

« Il faut profiter de cette occasion-là pour rendre un dernier hommage à ces athlètes-là qui nous ont livré une marchandise incroyable », a dit Marcel Aubut, nouveau président du Comité olympique canadien (COC).

Mardi matin, Me Aubut et Gérald Tremblay, le maire de Montréal, ont dévoilé, lors d'une conférence de presse, les grandes lignes de cet événement unique.

La fête commencera à 11 h 30 au coin des rues Sainte-Catherine et Du Fort pour se conclure au Square Phillips vers 14 h. Gregory Charles y donnera un spectacle.

C'est au Cirque du Soleil que reviendra l'honneur d'ouvrir le défilé. Les athlètes suivront ensuite sur des fardiers, regroupés par sport.

Les meneuses de claques des Alouettes de Montréal, ainsi que les meilleures fanfares du Québec seront de la partie.

« Ben, il ne me reste pas grand-chose à dire après Me Aubut, a lancé en riant le skieur Erik Guay. Il n'était pas question de manquer cette merveilleuse célébration, surtout quand Me Aubut te le demande! »

Homme des grands événements, Marcel Aubut espère que 300 000 personnes se déplaceront pour l'occasion.

« J'invite les jeunes à faire l'école buissonnière et les travailleurs à prendre ça plus relax dans l'après-midi. »

Plusieurs ne se feront certainement pas prier pour le prendre au mot.