La nouvelle urgence est prête

La nouvelle urgence de l'hôpital de Hull à Gatineau ouvrira ses portes mercredi. Les premiers patients pourront s'y présenter dès 8 h.

Quelques travaux de finition restent toujours à être exécutés à l'extérieur, mais les installations sont prêtes pour l'accueil des patients.

La nouvelle urgence est beaucoup plus vaste que l'ancienne section, soit environ cinq fois plus grande. On y retrouve davantage de civières, dont le nombre passe de 16 à 25.

Des inquiétudes

Les médecins et le personnel médical ont hâte de travailler dans ces locaux plus vastes. Toutefois, le syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau rappelle qu'il était déjà difficile de pourvoir aux 11 postes d'infirmières dans l'ancienne urgence. Il s'attend à ce que la tâche soit encore plus ardue pour la nouvelle urgence, où il faudrait 18 infirmières, selon le syndicat.

« Peut-être que l'employeur s'est trouvé une façon de le faire. Je ne sais pas. [...] Mais les gens à la base semblent nous dire qu'on va continuer à manquer d'infirmières », soutient Élizabeth Leduc, présidente du syndicat des infirmières.

La direction de l'hôpital soutient que l'affluence dans la nouvelle salle sera la même que dans l'ancienne urgence. Elle affirme que les infirmières en place sont donc en nombre suffisant pour répondre aux besoins des patients sur les civières.

« Les gens qui vont se présenter à l'urgence vont être pris en charge par un nombre suffisant d'infirmières, si on a à peu près entre 25 et 32 [patients]. C'est le même nombre de postes ou le même nombre d'infirmières aujourd'hui qu'on va avoir demain matin », soutient de son côté Sylvain Dubé, porte-parole du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau.

L'aménagement de la nouvelle urgence a coûté quelque 25 millions de dollars.