Prospection controversée

La méthode de forage proposée par des entreprises qui cherchent du gaz naturel emprisonné dans du schiste argileux au Nouveau-Brunswick inquiète les environnementalistes.

Le mois dernier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick se félicitait d'avoir obtenu plus de 2 millions de dollars dans le cadre du plus important appel d'offres de son histoire pour des droits de prospection de pétrole et de gaz naturel.

Plusieurs soumissionnaires retenus ont l'intention d'effectuer des forages pour trouver du gaz naturel emprisonné dans du schiste argileux. La technique utilisée à la fois pour le forage et l'extraction consiste à injecter horizontalement des millions de litres d'eau et des produits chimiques pour fracturer la roche et ainsi libérer le gaz.

Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick lance un avertissement.

Nous craignons qu'il n'y a pas de règlements adéquats au Nouveau-Brunswick pour encadrer cette activité. David Coon, Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick

David Coon exprime aussi de l'inquiétude au sujet de la provenance de l'eau utilisée pour le forage et des risques que cela représente pour les sources d'eau potable.

Ce sont des préoccupations valides, selon Paul Vanderlaand, du ministère de l'Environnement. Ce dernier se veut rassurant quant aux mesures de surveillance et de contrôle de la province.

Aux États-Unis, cette technique de fracturation est en vogue depuis longtemps, mais elle devient de plus en plus controversée. L'agence fédérale américaine pour la protection de l'environnement vient d'annoncer qu'elle mènera une vaste étude pour déterminer si la méthode constitue une menace pour les nappes phréatiques et les eaux de surface.