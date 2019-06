C'est à Montréal que passera la parade...

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay et le président désigné du comité olympique canadien, Marcel Aubut, étaient tout sourire mardi en conférence de presse, trois jours avant la tenue à Montréal du défilé des athlètes olympiques et paralympiques.

Le maire et Marcel Aubut étaient accompagnés d'athlètes tels que le skieur Érik Guay pour inviter la population à venir assister au défilé vendredi. Le défilé débutera à 11 h 30 sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de la rue du Fort et se terminera à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Union, au centre-ville de la métropole.

Les organisateurs du défilé attendent 150 athlètes, dont treize des quatorze médaillés d'or canadiens aux Jeux olympiques d'hiver, qui se sont déroulés à Vancouver du 12 au 28 février.

Le maire Gérald Tremblay a tenu à souligner que Marcel Aubut était le premier Québécois francophone à occuper le poste de président du comité olympique canadien. Quant à Marcel Aubut, il a fait valoir que la première décision qu'il a prise à ce poste a été de désigner Montréal comme hôte non seulement du défilé, mais également du congrès du comité olympique canadien. « Ça a tout lieu dans l'Ouest ces Jeux-là et on va les appuyer au coton, mais on va fermer le cycle olympique dans l'Est dans une belle ville, Montréal, une ville olympique », a raconté Marcel Aubut en relatant comment il avait annoncé sa décision.

En 1976 on a vécu au rythme des performances des jeunes athlètes et on se rappelle des émotions que ces Jeux nous avaient fait vivre. C'est un peu ce qui va donner sa signification au défilé. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay a souligné que nombre d'athlètes olympiques vivent à Montréal.

Après le défilé, un gala est prévu au Centre Bell, auquel participeront la kayakiste Caroline Brunet, le sprinteur Bruny Surin et la patineuse de vitesse Susan Auch, qui seront intronisés au temple de la renommée olympique.

Des artistes tels que Ginette Reno, Tom Cochrane et Sarah McLachlan offriront une prestation à l'occasion de ce gala.