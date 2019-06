L'éolien canadien a le vent dans les pales

L'expansion du marché de l'énergie éolienne présente de « remarquables occasions » pour les fabricants canadiens, mais des mesures doivent être prises immédiatement si le Canada désire être concurrentiel, indique un rapport rendu public mardi.

L'étude a été réalisée conjointement par l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) et Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC). Intitulé « Occasions pour les fabricants canadiens dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie éolienne », ce rapport constitue la première réalisation d'un nouveau partenariat stratégique entre les deux associations. Ce partenariat vise justement à explorer comment le Canada peut conquérir sa part des nouveaux investissements mondiaux dans la fabrication et la production de composants destinés au secteur éolien.

Les auteurs du rapport dressent la liste des mesures à adopter pour rendre le Canada plus concurrentiel. Elles visent l'amélioration de :

la communication entre intervenants pour mieux faire connaître les occasions qui se présentent au secteur canadien de l'éolien;

les activités visant à faciliter les partenariats entre deux entreprises ou organisations;

le développement des compétences en vue d'améliorer la gestion des opérations et les capacités techniques des entreprises afin qu'elles puissent tirer le meilleur parti possible des occasions de partenariat;

les cadres stratégiques qui permettraient de développer durablement une chaîne d'approvisionnement canadienne.

Pour illustrer tout le potentiel du secteur éolien, les deux partenaires indiquent qu'au cours de la dernière décennie, la puissance éolienne mondiale a poursuivi sa croissance à un taux annuel moyen de plus de 25 %. Par comparaison, la croissance américaine au cours des cinq dernières années s'est établie en moyenne à 30 %.

De plus, les investissements mondiaux dans le secteur éolien devraient dépasser 1 milliard de dollars américains d'ici 2020, ce qui porterait la puissance installée mondiale à plus de 600 000 MW.

L'étude soutient que le Canada est déjà bien positionné. L'énergie éolienne constitue l'une des sources de production d'électricité qui affiche la croissance la plus rapide, puisque les gouvernements cherchent les moyens de répondre à la demande croissante en énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler le développement économique rural et industriel.

De nouvelles installations éoliennes générant une puissance de 950 MW ont été implantées dans huit provinces au cours de la dernière année, plaçant ainsi le Canada au 9e rang mondial en ce qui concerne la nouvelle puissance installée.

Mais le grand défi pour le Canada, selon les deux associations, c'est de gagner la course contre les États-Unis, qui lui livrent une concurrence féroce, et pour cela, il faudra un plus grand engagement du fédéral.

« Pour que nous puissions concurrencer et gagner dans le cadre des stratégies d'investissement en Amérique du Nord, nous avons besoin de l'appui et du leadership du gouvernement. En prenant dès aujourd'hui les mesures nécessaires, nous pouvons faire en sorte que le Canada devienne un chef de file mondial dans ce secteur. » soutient Jayson Myers, président de MEC.