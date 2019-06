Ochoa met sa carrière en veilleuse

La golfeuse numéro un au monde, Lorena Ochoa, a annoncé qu'elle prenait sa retraite.

Âgée de 28 ans, la Mexicaine a fait part de sa décision par l'entremise de son agence Ochoa Group.

Celle qui occupe le 1er rang mondial depuis trois ans fera part de ses plans d'avenir dans une conférence de presse prévue vendredi.

Dans un communiqué, on explique que « les raisons et les détails de cette décision seront donnés personnellement par Lorena dans la ville de Mexico. Elle partagera cette nouvelle étape de sa vie avec ses commanditaires, sa famille et ses amis. »

Le journal mexicain Reforma écrivait mardi qu'Ochoa avait décidé de se retirer pour se consacrer à sa famille et aux oeuvres de charité qu'elle marraine.

Toujours d'après Reforma, il ne s'agirait pas d'un adieu au sport, mais bien d'une pause dans sa carrière.

Ochoa s'est mariée en décembre dernier avec Andres Conesa, le président et chef de la direction de la compagnie aérienne Aeromexico.

Dans sa carrière, Ochoa a remporté 27 titres dont l'Omnium britannique en 2007 et le Championnat Kraft Nabisco en 2008. Ses gains atteignent 14,2 millions de dollars.